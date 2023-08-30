Брага, Янг Бойз и Галатасарай вышли в групповой раунд Лиги чемпионов

Вечером 29 августа прошли три ответных поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители противостояний вышли в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие переходят в группу Лиги Европы.

Брага, Янг Бойз и Галатасарай пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

Панатинаикос, Маккаби Хайфа и Мольде продолжат выступления в Лиге Европы.

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Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответные матчи, 29 августа

22:00. Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия) – 0:1 [первый матч – 1:2]

Гол: Брума, 83.

22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 3:0 [первый матч – 0:0]

Голы: Иттен, 23, Сек, 28 (автогол), Угринич, 46.

22:00. Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия) – 2:1 [первый матч – 3:2]

Голы: Икарди, 7 (пен), Анхелиньо, 90+3 – Хестад, 66.

Пары раунда Q4 (плей-офф)