Брага, Янг Бойз и Галатасарай вышли в групповой раунд Лиги чемпионов
Панатинаикос, Маккаби Хайфа и Мольде продолжат выступления в Лиге Европы
Вечером 29 августа прошли три ответных поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Победители противостояний вышли в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие переходят в группу Лиги Европы.
Брага, Янг Бойз и Галатасарай пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.
Панатинаикос, Маккаби Хайфа и Мольде продолжат выступления в Лиге Европы.
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Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Ответные матчи, 29 августа
22:00. Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия) – 0:1 [первый матч – 1:2]
Гол: Брума, 83.
22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 3:0 [первый матч – 0:0]
Голы: Иттен, 23, Сек, 28 (автогол), Угринич, 46.
22:00. Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия) – 2:1 [первый матч – 3:2]
Голы: Икарди, 7 (пен), Анхелиньо, 90+3 – Хестад, 66.
Пары раунда Q4 (плей-офф)
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