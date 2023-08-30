Проходит дальше Янг Бойз
29.08.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 3 : 0
Лига чемпионов30 августа 2023, 02:45 | Обновлено 30 августа 2023, 03:08
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Янг Бойз – Маккаби Хайфа – 3:0. Бой за группу Лиги чемпионов. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
30 августа 2023, 02:45 | Обновлено 30 августа 2023, 03:08
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Вечером 29 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Янг Бойз пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. Маккаби Хайфа продолжит выступления в Лиге Европы.
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Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Ответные матчи, 29 августа
22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 3:0 [первый матч – 0:0]
Голы: Иттен, 23, Сек, 28 (автогол), Угринич, 46.
Видео голов и обзор матча
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Угринич (Янг Бойз).
28’
ГОЛ ! Автогол забил Абдулайе Сек (Маккаби Хайфа).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Иттен (Янг Бойз).
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