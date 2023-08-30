Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Янг Бойз – Маккаби Хайфа – 3:0. Бой за группу Лиги чемпионов. Видео голов
Лига Чемпионов
Проходит дальше Янг Бойз
29.08.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 3 : 0
Маккаби Хайфа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 августа 2023, 02:45 | Обновлено 30 августа 2023, 03:08
21
0

Янг Бойз – Маккаби Хайфа – 3:0. Бой за группу Лиги чемпионов. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

30 августа 2023, 02:45 | Обновлено 30 августа 2023, 03:08
21
0
Янг Бойз – Маккаби Хайфа – 3:0. Бой за группу Лиги чемпионов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Янг Бойз

Вечером 29 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Янг Бойз пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. Маккаби Хайфа продолжит выступления в Лиге Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответные матчи, 29 августа

22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 3:0 [первый матч – 0:0]

Голы: Иттен, 23, Сек, 28 (автогол), Угринич, 46.

Видео голов и обзор матча

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Угринич (Янг Бойз).
28’
ГОЛ ! Автогол забил Абдулайе Сек (Маккаби Хайфа).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Иттен (Янг Бойз).
По теме:
Панатинаикоc – Брага – 0:1. Обидчики Днепра-1 не пробились в ЛЧ. Видео гола
Брага, Янг Бойз и Галатасарай вышли в групповой раунд Лиги чемпионов
Дубль Роналду, гол Мане. Аль-Наср снова устроил разгром в Саудовской Аравии
Янг Бойз Маккаби Хайфа видео голов и обзор Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тоттенхэм вылетел в первом же раунде Кубка английской лиги
Футбол | 30 августа 2023, 00:27 0
Тоттенхэм вылетел в первом же раунде Кубка английской лиги
Тоттенхэм вылетел в первом же раунде Кубка английской лиги

Были сыграны матчи 1/32 финала

Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Теннис | 30 августа 2023, 00:37 4
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open

Леся в непростом матче одолела Эльзу Жакемо

Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
Другие виды | 29.08.2023, 06:09
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 30.08.2023, 00:11
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Бокс | 29.08.2023, 20:11
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мазяр после работы в Казахстане нашел команду в Украине
Мазяр после работы в Казахстане нашел команду в Украине
28.08.2023, 12:12
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
29.08.2023, 06:35 12
Футбол
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
29.08.2023, 08:44 1
Бокс
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
28.08.2023, 00:37 3
Футбол
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
28.08.2023, 07:32 2
Бокс
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
28.08.2023, 23:07 17
Теннис
Шесть лучших трансферов свободных агентов в АПЛ нынешним летом
Шесть лучших трансферов свободных агентов в АПЛ нынешним летом
28.08.2023, 14:36 1
Футбол
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
29.08.2023, 11:18 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем