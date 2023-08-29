Пао – Брага, Янг Бойз – Маккаби, Галатасарай – Мольде. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 29 августа видеотрансляцию поединков 4-го раунда Лиги чемпионов
29 августа в 22:00 проходят три ответных поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Победители противостояний выйдут в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие перейдут в группу Лиги Европы.
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Видеотрансляция матчей доступна на видеосервисе MEGOGO.
Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Ответные матчи, 29 августа
- 22:00. Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия) [первый матч – 1:2]
- 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Маккаби Хайфа (Израиль) [первый матч – 0:0]
- 22:00. Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия) [первый матч – 3:2]
22:00. Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия)
22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Маккаби Хайфа (Израиль)
22:00. Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия)
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