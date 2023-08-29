Пао – Брага, Янг Бойз – Маккаби, Галатасарай – Мольде. Смотреть онлайн LIVE

29 августа в 22:00 проходят три ответных поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители противостояний выйдут в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие перейдут в группу Лиги Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матчей доступна на видеосервисе MEGOGO.

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответные матчи, 29 августа

22:00. Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия) [первый матч – 1:2]

22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Маккаби Хайфа (Израиль) [первый матч – 0:0]

22:00. Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия) [первый матч – 3:2]

22:00. Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия)

22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Маккаби Хайфа (Израиль)

22:00. Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия)