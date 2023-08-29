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Лига Чемпионов
Галатасарай
29.08.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:2 - : -
Мольде
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 августа 2023, 16:47 | Обновлено 29 августа 2023, 16:58
88
0

Пао – Брага, Янг Бойз – Маккаби, Галатасарай – Мольде. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 29 августа видеотрансляцию поединков 4-го раунда Лиги чемпионов

29 августа 2023, 16:47 | Обновлено 29 августа 2023, 16:58
88
0
Пао – Брага, Янг Бойз – Маккаби, Галатасарай – Мольде. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

29 августа в 22:00 проходят три ответных поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители противостояний выйдут в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие перейдут в группу Лиги Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матчей доступна на видеосервисе MEGOGO.

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответные матчи, 29 августа

  • 22:00. Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия) [первый матч – 1:2]
  • 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Маккаби Хайфа (Израиль) [первый матч – 0:0]
  • 22:00. Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия) [первый матч – 3:2]

22:00. Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия)

22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Маккаби Хайфа (Израиль)

22:00. Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия)

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Галатасарай Панатинаикос Янг Бойз Брага Маккаби Хайфа Мольде смотреть онлайн Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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