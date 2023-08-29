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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 11:07 | Обновлено 29 августа 2023, 11:09
1528
3

Победа Шахтера, самоустранение Лалатовича, разгром от Полесья

Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

29 августа 2023, 11:07 | Обновлено 29 августа 2023, 11:09
1528
3
Победа Шахтера, самоустранение Лалатовича, разгром от Полесья
ФК Шахтер

Очередной неполный тур: перенесены сразу два матча. «Полесье» на выезде разгромило «Александрию» и закрепилось в верхней части таблицы. После матча с «Минаем» главный тренер «Зари» Ненад Лалатович заявил, что уйдет в отставку, но официально о смене тренера информации нет. «Шахтер» уверенно обыграл «Колос», впервые в нынешнем сезоне сохранив свои ворота «на замке», но снова имея в пассиве удаление.

Переносы тура

Очередной неполный тур. В этот раз не сыграно в ранее утвержденное время сразу два поединка – «Рух» - «Днепр-1» и «Динамо» –«Верес». Оба матча перенесены на неопределенное время. Причина – «для лучшей подготовки динамовцев и днепрян к поединкам еврокубков».

Дебют тура

ФК ЛНЗ. Юрий Дудник

Накануне матча против «Металлиста-1925» наставник ЛНЗ Александр Ковпак был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера черкасской команды был назначен Юрий Дудник. Сложно сказать, удастся ли Юрию Владимировичу в ближайшем будущем лишиться приставки «и.о.», однако игру против харьковчан он вряд ли может занести себе в актив: его подопечные уступили без особых шансов.

Разгром тура

Вряд ли что-то предвещало подобный результат, однако «Полесье» на выезде достаточно неожиданно разгромило «Александрию». Судьба матча была решена за десять минут в конце второго тайма, когда подопечные Калитвинцева отгрузили сопернику три сухих мяча.

Отцы и дети тура

В индивидуальном споре на лучшего Калитвинцева с ощутимым перевесом победил отец. Команда под руководством Калитвинцева-старшего, «Полесье», разгромила на выезде «Александрию» – команду Калитвинцева-младшего (Владислава), который отыграл от звонка до звонка.

Демарш тура

После матча против «Миная» главный тренер «Зари» Ненад Лалатович заявил, что уходит в отставку: «Я не оправдал ожидания. Сам от себя тоже больше ожидал. Мне очень нравится украинская лига. Уверен, если бы сразу на сборах у нас было 20 игроков и два футболиста в центр поля – мы бы выглядели лучше. Были бы лучше готовы к чемпионату. В пяти матчах у нас две ничьи, два поражения и одна победа. Наверное, уйду из украинского футбола. Буду разговаривать с президентом.

В клубе я заработал три зарплаты, но хочу показать, что я человек с большой буквы. Я отниму только одну зарплату. Приехал в Украину не ради денег. Я люблю Украину и украинский народ. Буду до конца с вами. Спасибо всем. Всегда был с Украиной. Так будет и дальше. Сочувствую украинскому народу и желаю вам улыбаться чаще, чем это было раньше».

Удаление тура

Очередную красную карточку заработали футболисты «Шахтера». В этот раз досрочно покинуть поле пришлось защитнику Гочолеишвили. На 37-й минуте матча против «Колоса» грузинский легионер грубо атаковал полузащитника соперников Богданова, за что и получил прямую красную. Это уже четвертое удаление у «Шахтера» за пять туров.

Матч тура

В Ковалевке встретились претенденты на самые высокие места в нынешнем сезоне – «Колос» и «Шахтер». Матч получился интересным и богатым на события. Хозяева пытались действовать грамотно и осторожно, прежде всего в защите, гости пытались добиться своего за счет скорости и быстрого перехода на чужую половину поля.

В итоге больше повезло дончанам. Несмотря на очередную потерю футболиста из-за удаления, команде ван Леувена удалось не только победить, но и впервые в сезоне не пропустить.

Азаров тура

За «Шахтер» дебютировал грузинский легионер Иракли Азаров. 21-летний футболист отыграл за «горняков» полный матч против «Колоса» на месте левого защитника. Отыграл неплохо.

«Буллит» тура

Настоящий футбольный буллит реализовал в матче против «Черноморца» полузащитник «Ворсклы» Юрченко. Владлен получил мяч от Степанюка еще на своей половине поля и выскочил на «свидание» с голкипером одесситов Шевченко. По ходу забега его догнал защитник «Черноморца» Путря, однако Юрченко хладнокровно обыграл оппонента и точно пробил в левый от голкипера угол ворот.

Возмущение тура

После игры с «Ворсклой» главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук не скрывал своего разочарования. Причем не только результатом, но и судейством: «У меня очень плохое настроение, потому что в целом ряде игр в этом сезоне я недоволен судейством. Кто назначает этих судей? Что происходит? Мне тяжело сказать. Конечно, прежде всего, разберусь со своей командой, но смотря на это, я просто понимаю, что происходят очень некрасивые вещи, о которых мы должны громко говорить, шуметь и разбираться с теми людьми, кто этим всем руководит. На улице война, и я бы попросил уважаемых людей, которые этим занимаются, разобраться, что происходит в нашем судебном корпусе».

Жара тура

Последний поединок тура – между «Оболонью» и «Кривбассом» - состоялся при аномальных погодных условиях. В Киеве стояла невыносимая жара. Из-за нее поединок сместили на два часа. А можно было и на все четыре. Не мудрено, что в таких сложных условиях команды не порадовали ни забитыми мячами, ни хотя бы ярким зрелищем.

Символическая сборная тура

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статьи обзор тура УПЛ эксклюзив
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Головна подія туру - Шахтар повернувся на своє законне перше місце. Нарешті виправили стартові помилки.
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