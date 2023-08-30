Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка переиграла Эльзу Жакемо из Франции (№181 WTA), которая преодолела квалификацию.

US Open. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Эльза Жакемо (Франции) – 7:5, 3:6, 6:1

После первого сета француженка брала медицинский тайм-аут.

Это была первая встреча между теннисистками. Леся в девятый раз сыграла в основе US Open и только в четвертый смогла преодолеть первый круг.

Отметим, что Цуренко в первом матче должна была сыграть против Бьянки Андрееску, но канадка снялась с турнира.

Лучший результат Леси в Нью-Йорке – 1/4 финала в 2018 году.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Екатерины Александровой (№20 WTA).

Ранее во второй раунд пробилась Элина Свитолина.