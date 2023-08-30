Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Леся в непростом матче одолела Эльзу Жакемо
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США.
В первом раунде украинка переиграла Эльзу Жакемо из Франции (№181 WTA), которая преодолела квалификацию.
US Open. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Эльза Жакемо (Франции) – 7:5, 3:6, 6:1
После первого сета француженка брала медицинский тайм-аут.
Это была первая встреча между теннисистками. Леся в девятый раз сыграла в основе US Open и только в четвертый смогла преодолеть первый круг.
Отметим, что Цуренко в первом матче должна была сыграть против Бьянки Андрееску, но канадка снялась с турнира.
Лучший результат Леси в Нью-Йорке – 1/4 финала в 2018 году.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Екатерины Александровой (№20 WTA).
Ранее во второй раунд пробилась Элина Свитолина.
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