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US Open
30 августа 2023, 00:37 | Обновлено 30 августа 2023, 00:43
490
1

Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open

Леся в непростом матче одолела Эльзу Жакемо

30 августа 2023, 00:37 | Обновлено 30 августа 2023, 00:43
490
1
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка переиграла Эльзу Жакемо из Франции (№181 WTA), которая преодолела квалификацию.

US Open. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Эльза Жакемо (Франции) – 7:5, 3:6, 6:1

После первого сета француженка брала медицинский тайм-аут.

Это была первая встреча между теннисистками. Леся в девятый раз сыграла в основе US Open и только в четвертый смогла преодолеть первый круг.

Отметим, что Цуренко в первом матче должна была сыграть против Бьянки Андрееску, но канадка снялась с турнира.

Лучший результат Леси в Нью-Йорке – 1/4 финала в 2018 году.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Екатерины Александровой (№20 WTA).

Ранее во второй раунд пробилась Элина Свитолина.

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Леся Цуренко Эльза Жакемо US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Stanislav Matusevych
Леся явно не у своїй тарілці. Чи то важкі м'ячі впливають чи щось інше, але проблеми очевидні. Жакемо, звичайно, є більш небезпечною, ніж та ж Фрідзам, бо француженка набагато молодша та банально більше за німкеню вміє. Але ж вона грала з декількома пошкодженнями, і мала реальні шанси виграти, адже в першій партії мала три сетболи на своїй подачі. 
Отже, добре, що друга українка подолала перше коло ЮСО, але далі шансів із кацапкою мінімум.
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