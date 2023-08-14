Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
Другие новости
14 августа 2023, 08:30 | Обновлено 14 августа 2023, 08:37
147
0

Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале

Главные новости за 13 августа на Sport.ua

14 августа 2023, 08:30 | Обновлено 14 августа 2023, 08:37
147
0
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 августа.

15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
Пятый матч подряд в АПЛ соперники не могут определить сильнейшего

Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Украинский хавбек вышел на замену на 81-й минуте и получил оценку 6.3

Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии
Внезапное решение от наставника «Скуадры Адзурры»

Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Сборная Украины одержала вторую победу на пре-квалификационном турнире

Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
С 12 по 14 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

Удаление и два пенальти. Минай и Днепр-1 сыграли вничью
Команды провели боевой матч с голами, забитыми в самой концовке

Скрипнику пора уходить? Ворскла в Полтаве уступила Заре
Второе подряд поражение полтавчан на старте сезона

Вторая победа подряд. Кривбасс выиграл у ЛНЗ
Подопечные Юрия Вернидуба добились успеха в первом домашнем матче сезона

Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Также сообщается, что украинский клуб пожаловался и на «Галатасарай»

Иванчук снова проиграл Карлсену и выбыл из КМ. Анну Музычук ждет тай-брейк
Кубок мира по шахматам в Баку вступает в решающую стадию

Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
Деонтей может стать реальной проблемой

Наваррете побил Вальдеса. Оскар боксировал отлично, но не хватило габаритов
Прекрасный мексиканский бой

Потенциал есть, будут ли голы? Сможет ли Филиппов заменить Довбика
Спортклубовцы, продав бомбардира в «Жирону», подписали экс-голеадора «Десны»

По теме:
Супердебют Довбика, Рух – лидер УПЛ, победа баскетболистов
Новый украинец для Жироны, финал Ястремской, начало сезона АПЛ
Неудачи Динамо и Днепра-1, евроголы Яремчука и Безуса, Трубин – в Бенфике
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Футбол | 13 августа 2023, 21:55 4
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?

Украинский хавбек вышел на замену на 81-й минуте и получил оценку 6.3

Фанаты Челси просто уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Футбол | 14 августа 2023, 00:20 13
Фанаты Челси просто уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси просто уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем

Не простили ему нереализованного момента

Ман Сити очень нужен бразилец. Сделали второе предложение аж на £88 млн
Футбол | 14.08.2023, 04:43
Ман Сити очень нужен бразилец. Сделали второе предложение аж на £88 млн
Ман Сити очень нужен бразилец. Сделали второе предложение аж на £88 млн
Романо «дал в штангу»: стали известны детали трансфера Трубина
Футбол | 13.08.2023, 19:38
Романо «дал в штангу»: стали известны детали трансфера Трубина
Романо «дал в штангу»: стали известны детали трансфера Трубина
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
Футбол | 14.08.2023, 07:40
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50
Теннис
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
13.08.2023, 09:02 6
Футбол
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
13.08.2023, 07:00 9
Футбол
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
12.08.2023, 19:41 86
Футбол
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
12.08.2023, 09:05
Теннис
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
13.08.2023, 02:23
Бокс
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
12.08.2023, 20:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем