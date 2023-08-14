Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 августа.

15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью

Пятый матч подряд в АПЛ соперники не могут определить сильнейшего

Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?

Украинский хавбек вышел на замену на 81-й минуте и получил оценку 6.3

Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии

Внезапное решение от наставника «Скуадры Адзурры»

Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию

Сборная Украины одержала вторую победу на пре-квалификационном турнире

Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии

С 12 по 14 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

Удаление и два пенальти. Минай и Днепр-1 сыграли вничью

Команды провели боевой матч с голами, забитыми в самой концовке

Скрипнику пора уходить? Ворскла в Полтаве уступила Заре

Второе подряд поражение полтавчан на старте сезона

Вторая победа подряд. Кривбасс выиграл у ЛНЗ

Подопечные Юрия Вернидуба добились успеха в первом домашнем матче сезона

Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола

Также сообщается, что украинский клуб пожаловался и на «Галатасарай»

Иванчук снова проиграл Карлсену и выбыл из КМ. Анну Музычук ждет тай-брейк

Кубок мира по шахматам в Баку вступает в решающую стадию

Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?

Деонтей может стать реальной проблемой

Наваррете побил Вальдеса. Оскар боксировал отлично, но не хватило габаритов

Прекрасный мексиканский бой

Потенциал есть, будут ли голы? Сможет ли Филиппов заменить Довбика

Спортклубовцы, продав бомбардира в «Жирону», подписали экс-голеадора «Десны»