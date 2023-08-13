Скрипнику пора уходить? Ворскла в Полтаве уступила Заре

​Жаркое лето подходит ко своему завершению и вместе с тем все интенсивнее становятся противостояния в новом сезоне украинской Премьер-лиги. Согласно календарю, мы переживали события третьего тура, поэтому можно было сделать определенные выводы относительно выступлений отдельных команд. И для некоторых из них они были крайне неутешительны.

Вот кто бы мог предсказать, что в самом начале сезона мы будем говорить о полтавской «Ворскле» и луганской «Заре», двух наших еврокубковых бойцах, пусть первые и уже успели бесславно вылететь из квалификации Лиги конференций УЕФА, как о командах, которые не набрали хотя бы один зачетный балл за суммарно три сыгранных противостояния. «Зелено-белые» под руководством Виктора Скрипника успели лишь уступить львовскому «Руху» (1:4), потому что пропускали матч против «Днепра-1» из-за логистических проблем. А вот футболисты Ненада Лалатовича проиграли как «желто-черным» (1:2), так и «Кривбассу» после этого (1:3), что вызвало определенные вопросы к новому наставнику.

Однако на этот раз главному тренеру «Зари» посчастливилось рассчитывать на возвращение панамского нападающего Эдуардо Герреро, который сразу принялся за дело. Хватило всего четырех минут для того, чтобы оборона «Ворсклы» наглядно продемонстрировала все свои актуальные проблемы: проиграли отскок, после чего Чеснаков уступил в скорости нападающему соперников, а тот потом еще и прошил ударом в ближний угол молодого вратаря Исенко. Начало, честно говоря, не из лучших.

И было бы хорошо, если бы полтавчане после этого решили играть осторожнее позади, но нет – они пошли отыгрывать тот быстрый мяч и еще больше пространства оставили соперникам под контратаки. В «Заре» было кому бежать, однако завершать наступления Герроро просто наотрез отказывался. Антюх создал для него два отличных момента передачами чуть ли не на пустые ворота, однако панамский нападающий чего-то решил, что голы еще придут к нему когда-нибудь попозже.

И это он очень зря, ведь «Ворскла», пусть и в разобранном состоянии, в первой половине игры отказалась больше пропускать голы, поэтому луганчане пошли на перерыв с минимальным преимуществом на табло, хотя и с эхом от попадания в левую штанга удара Антюха с полукруга перед чужим штрафным. Гости выиграли первый тайм с большим запасом, но все еще было впереди.

Скрипник выполнил две замены в перерыве, после чего его команда перестроилась и начала захватывать пространство на чужой половине поля. В позиционных атаках «Ворскла» выглядела также достаточно посредственно, но стоило выйти на замену еще и Фелипе, как сразу же на 67 минуте он в два касания с правого фланга штрафной положил красавец-удар в левый верхний угол чужих ворот.

Однако прошло совсем немного времени, как Заря получила возможность выполнить стандарт в виде штрафного на левом фланге, подачей с которого Мишнев выложил мяч точно на голову защитнику Джексону. Этот эпизод в очередной раз показал, насколько небрежны действия команды Скрипника у собственных ворот, с чем, возможно, будет бороться уже следующий тренер.

Через неделю полтавская «Ворскла» будет гостить у ровенского «Вереса», тогда как луганская «Заря» сыграет домашний матч против «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Ворскла» – «Заря» - 1:2

Фелипе, 67 – Герреро, 4, Джордан, 78

Скляр, 47, Павлюк, 54, Челядин, 59 – Волошин, 56

«Ворскла»: Исенко – Сантана (Хрипчук, 88), Чеснаков (Нестеренко, 46), Крупский (Челядин, 46) – Бацула, Скляр (Фелипе, 65), Павлюк, Пердута – Кане, Юрченко – Степанюк.

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын – Дришлюк, Мишнев (Мичин, 85) – Антюх (Чурко, 85), Волошин (Алефиренко, 63), Кирюханцев – Герреро.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 10 (1) – 9 (3)

Угловые: 8 – 4

Оффсайды: 2 – 2.

ВОРСКЛА - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 25°C