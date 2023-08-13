Ненад ЛАЛАТОВИЧ: «Украина в моем сердце. Хочу оставить свой след здесь»

Главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович поделился впечатлениями от игры против « Ворсклы» (2:1).

– У меня сейчас большие эмоции. Был очень тяжелый выезд. Скрипник – хороший тренер, а «Ворскла» отличная команда. Большое спасибо игрокам, за то, что они были дисциплинированы, играли агрессивно. Играли так, как мы хотели, тактически грамотно. Забили быстрый гол и имели возможность забивать в первом тайме еще трижды и закрывать игру.

Во втором тайме дали сопернику возможность вернуться в игру. Но мы верили, что должны победить и благодаря голу Джордана таки победили.

Надо снова сказать, что физическое состояние наших игроков еще не оптимально. Было также много травмированных у нас. Сейчас ситуация меняется. В каждой игре будем добавлять и становиться лучше.

Эта победа для болельщиков «Зари». Я вместе с украинским народом. Очень хочу, чтобы война поскорее закончилась. Чтобы ни одна украинская мать не плакала и чтобы ваша страна жила лучше. Я приехал сюда в самый трудный момент в истории Украины, показав тем, как люблю эту страну. Украина в сердце моем. Хочу оставить свой след здесь.

Большое спасибо игрокам. Это их победа.

– Почему не было в старте Сапутина и Русина?

– Первые два матча играл Сапутин. В первой встрече были некоторые ошибки. Второй поединок был лучшим в его исполнении. У нас еще есть Турбаевский и Жилкин. Сегодня место в воротах занял Турбаевский, потому что у нас есть три молодых вратаря, которым будем давать шанс, поскольку они все примерно на один уровень.

Что касается Русина, то у него повреждения, но надеемся, что уже на «Александрию» он будет готов, – сказал Лалатович.