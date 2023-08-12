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Ворскла
13.08.2023 15:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 22:15 |
119
0

Ворскла – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

12 августа 2023, 22:15 |
119
0
Ворскла – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В воскресенье, 13-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 15:00.

Достаточно неожиданным образом на старте нового сезона УПЛ образовалось два аутсайдера в лице представителей нашей страны в еврокубках. И если «Ворскла» уже вылетела из квалификации Лиги конференций УЕФА, то «Заре» только предстоит начать путь к группе Лиги Европы. Однако футболисты Ненада Лалатовича уже дважды успели проиграть, тогда как коллектив Виктора Скрипника и вовсе начал с поражения от «Руха» (1:4). Третья и вторая команды с конца турнирной таблицы соответственно. С этим нужно что-то делать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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