В воскресенье, 13-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 15:00.

Достаточно неожиданным образом на старте нового сезона УПЛ образовалось два аутсайдера в лице представителей нашей страны в еврокубках. И если «Ворскла» уже вылетела из квалификации Лиги конференций УЕФА, то «Заре» только предстоит начать путь к группе Лиги Европы. Однако футболисты Ненада Лалатовича уже дважды успели проиграть, тогда как коллектив Виктора Скрипника и вовсе начал с поражения от «Руха» (1:4). Третья и вторая команды с конца турнирной таблицы соответственно. С этим нужно что-то делать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.