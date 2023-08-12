В воскресенье, 13 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Обе команды провалили старт сезона: полтавчане вылетели из Лиги конференций и с крупным счетом проиграли в матче чемпионата, а «черно-белые» дважды уступили во встречах УПЛ.

Ворскла

Полтавчане в новом сезоне провели всего три матча и уже сильно разочаровали своих болельщиков. В последнем туре минувшего чемпионата завоевав путевку в Лигу конференций, «зелено-белые» после первой же для себя квалификационной стадии распрощались с этим еврокубковым турниром. И такой казус происходит с «Ворсклой» третий сезон подряд. Неудача постигла полтавчан и в матче УПЛ против «Руха». «Зелено-белые» открыли счет, но не сумели удержать преимущество и в итоге проиграли со счетом 1:4. После столь плачевного результата главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник даже не пришел на послематчевую конференцию, что может грозить штрафными санкциями полтавскому клубу.

«Зелено-белые» имеют проблемы как в защите, так и в нападении. Да и с глубиной состава у «Ворсклы» дела обстоят плохо. Совсем не блещет бразильский центрбек Сантана, который был заменен в конце поединка против «Руха». Его партнером по центру защиты был номинальный опорник Павлюк (не набравший кондиции ветеран Чеснаков оказался на скамейке запасных), а дисквалифицированного Пердуту подменял Скляр (также номинальный опорный полузащитник). Далеки от своей оптимальной формы Юрченко, Степанюк и Бацула, а Владлен во Львове еще и покинул поле после повреждения. В предыдущем туре свои дебютные матчи в УПЛ провели футболисты «Ворсклы» Тиагуиньо, Изотов и Тузенко.

Заря

В отличие от «Ворсклы» у луганчан еврокубковое выступление в текущем сезоне еще впереди, причем «Заря» будет точно представлена в групповом турнире Лиги Европы или Лиги конференций. В связи с этим неубедительные результаты «черно-белых» после летнего межсезонья не могут не беспокоить. В первом туре нового чемпионата луганчане сенсационно проиграли львовскому «Руху» (1:2), а через неделю уступили криворожскому «Кривбассу» (1:3). Интересно, что во втором матче подряд «черно-белые» будут противостоять команде своего бывшего тренера.

Впрочем, у «Зари» есть предпосылки для того, чтобы прибавить. В команду пришел новый наставник, которому нужно какое-то время, чтоб донести до футболистов свои идеи. Пришли новые игроки, которым нужно сыграться и наладить взаимопонимание. К тому же, комплектация состава еще, по всей видимости, не завершена. Как отметил Ненад Лалатович, «черно-белым» нужен опорный полузащитник (в прошлом сезоне на этой позиции действовал Бражко, вернувшийся в «Динамо»).

Ну, и над дисциплиной тренерскому штабу луганчан следует поработать: оба предыдущих матча «черно-белые» завершали в меньшинстве. В концовке поединка против «Руха» поле досрочно покинул бразилец Джордан, а в игре с «Кривбассом» после выхода на замену такая же участь постигла Гулько, который умудрился за 12 минут получить две желтые карточки.

Cтатистика встреч

Всего команды провели 35 очных дуэлей, и преимущество находится на стороне луганского клуба. «Заря» 13 раз обыгрывала полтавчан, а «зелено-белые» отпраздновали 8 побед. Но чаще всего соперники играют вничью: 14 раз они не определяли победителя. В прошлом сезоне луганчане дважды обыграли «зелено-белых». Особенно запомнился поединок второго круга. Полтавчане вели со счетом 2:0, но «черно-белые» вырвали победу, забив два гола в компенсированное время.

Прогноз на противостояние

Футболисты обеих команд находятся в подавленном настроении и будут стремиться исключительно к победе. Встречи соперников всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Считаем, что потенциал луганского клуба позволит ему одержать первую победу в новом чемпионате.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Сантана, Чеснаков, Пердута, Скляр, Павлюк, Кане, Тиагуиньо, Бацула, Степанюк

«Заря»: Сапутин, Кирюханцев, Батагов, Джордан, Вантух, Дрышлюк, Мишнев, Антюх, В. Волошин, Русин, Мичин

13 августа, воскресенье