Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Заря – 1:2. Герреро вернулся. Видеообзор матча
Чемпионат Украины
Ворскла
13.08.2023 15:00 – FT 1 : 2
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 20:45 | Обновлено 13 августа 2023, 20:48
609
0

Ворскла – Заря – 1:2. Герреро вернулся. Видеообзор матча

Смотрите на нашем сайте видеообзор игры 3 тура УПЛ

13 августа 2023, 20:45 | Обновлено 13 августа 2023, 20:48
609
0
Ворскла – Заря – 1:2. Герреро вернулся. Видеообзор матча
ФК Ворскла

В 3 туре УПЛ встречались полтавская «Ворскла» и луганская «Заря», уже успевшие проиграть в чемпионате свои предыдущие игры (одну «Ворскла» и две «Заря»).

Быстро открыл счет в матче Эдуардо Герреро, пропускавший конец прошлого сезона и старт этого. В середине второго тайма сумел сравнять счет Фелипе, однако Джордан вскоре забил и принес луганской команде первую победу в текущем розыгрыше УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Ворскла» - «Заря» - 1:2

Голы: Фелипе, 67 – Герреро, 4, Джордан, 78

Предупреждения: Скляр, 47, Павлюк, 54, Челядин, 59 – Волошин, 56.

К вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Джордан (Заря).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе (Ворскла).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
По теме:
Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хотелось бы попасть в еврокубки»
Челси – Ливерпуль – 1:1. Пятая ничья подряд. Видеообзор матча
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Заря видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший клуб Шевченко хочет подписать Малиновского
Футбол | 13 августа 2023, 16:32 10
Бывший клуб Шевченко хочет подписать Малиновского
Бывший клуб Шевченко хочет подписать Малиновского

«Дженоа» считает его своей главной целью

Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Футбол | 13 августа 2023, 09:02 6
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда

Артем забил гол, реализовав свой единственный момент в поединке

Хет-трик Ольмо и дебют Кейна. РБ Лейпциг завоевал Суперкубок Германии
Футбол | 12.08.2023, 23:38
Хет-трик Ольмо и дебют Кейна. РБ Лейпциг завоевал Суперкубок Германии
Хет-трик Ольмо и дебют Кейна. РБ Лейпциг завоевал Суперкубок Германии
Вторая победа подряд. Кривбасс выиграл у ЛНЗ
Футбол | 13.08.2023, 19:41
Вторая победа подряд. Кривбасс выиграл у ЛНЗ
Вторая победа подряд. Кривбасс выиграл у ЛНЗ
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Бокс | 13.08.2023, 01:50
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
11.08.2023, 19:49 21
Футбол
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
12.08.2023, 09:05
Теннис
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
12.08.2023, 19:05 7
Баскетбол
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
11.08.2023, 16:04 19
Футбол
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
13.08.2023, 02:23
Бокс
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
12.08.2023, 19:41 86
Футбол
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
12.08.2023, 20:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем