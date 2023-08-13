Ворскла – Заря – 1:2. Герреро вернулся. Видеообзор матча
Смотрите на нашем сайте видеообзор игры 3 тура УПЛ
В 3 туре УПЛ встречались полтавская «Ворскла» и луганская «Заря», уже успевшие проиграть в чемпионате свои предыдущие игры (одну «Ворскла» и две «Заря»).
Быстро открыл счет в матче Эдуардо Герреро, пропускавший конец прошлого сезона и старт этого. В середине второго тайма сумел сравнять счет Фелипе, однако Джордан вскоре забил и принес луганской команде первую победу в текущем розыгрыше УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Ворскла» - «Заря» - 1:2
Голы: Фелипе, 67 – Герреро, 4, Джордан, 78
Предупреждения: Скляр, 47, Павлюк, 54, Челядин, 59 – Волошин, 56.
К вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
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