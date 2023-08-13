Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Второй парный титул в карьере. Стародубцева – чемпионка 100-тысячника в США
ITF
13 августа 2023, 10:22 |
479
0

Второй парный титул в карьере. Стародубцева – чемпионка 100-тысячника в США

Соперницы Юлии и Софи Чанг снялись с финального поединка

13 августа 2023, 10:22 |
479
0
Второй парный титул в карьере. Стародубцева – чемпионка 100-тысячника в США
Instagram

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева выиграла трофей в парном разряде на турнире серии ITF W100 в Ландисвилле (США).

В полуфинале соревнований украинка и ее напарница Софи Чанг (США) обыграли тандем из страны 404 Мария Козырева / Вероника Мирошниченко в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Соперницами Юлии и Софи в финале должны были стать Оливия Гадеки (Австралия) и Маи Хонтама (Япония), однако австралийско-японский дуэт снялся с турнира перед началом поединка.

Стародубцева в седьмой раз в карьере дошла до финала на турнире ITF в парном разряде и завоевала свой второй и самый большой титул.

По теме:
Дебют против топ-100. Стародубцева упустила победу на 100-тысячнике в США
Рейтинг WTA. Костюк и Стародубцева обновили личные рекорды
Рейтинг WTA. Стародубцева близка к топ-200, Байндл солидно просела
ITF Ландисвилл Оливия Гадеки Юлия Стародубцева Софи Чанг Маи Хонтама
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Футбол | 13 августа 2023, 09:26 1
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал

Мадридская команда обыграла соперников со счетом 2:0

Третья победа подряд. Рух все же забил Полесью в конце матча
Футбол | 12 августа 2023, 18:57 15
Третья победа подряд. Рух все же забил Полесью в конце матча
Третья победа подряд. Рух все же забил Полесью в конце матча

Львовская команда возглавила турнирную таблицу

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Где бы украинцы не выступали, мы едины с нашими воинами»
Теннис | 13.08.2023, 11:13
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Где бы украинцы не выступали, мы едины с нашими воинами»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Где бы украинцы не выступали, мы едины с нашими воинами»
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Теннис | 12.08.2023, 18:01
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
Бокс | 13.08.2023, 02:23
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
11.08.2023, 19:49 21
Футбол
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Монреале
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Монреале
11.08.2023, 23:03
Теннис
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
11.08.2023, 10:45
Теннис
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
12.08.2023, 09:40 23
Футбол
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
12.08.2023, 17:43 4
Теннис
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
13.08.2023, 01:50 11
Бокс
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
12.08.2023, 18:47 2
Футбол
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
11.08.2023, 21:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем