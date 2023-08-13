Второй парный титул в карьере. Стародубцева – чемпионка 100-тысячника в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева выиграла трофей в парном разряде на турнире серии ITF W100 в Ландисвилле (США).

В полуфинале соревнований украинка и ее напарница Софи Чанг (США) обыграли тандем из страны 404 Мария Козырева / Вероника Мирошниченко в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Соперницами Юлии и Софи в финале должны были стать Оливия Гадеки (Австралия) и Маи Хонтама (Япония), однако австралийско-японский дуэт снялся с турнира перед началом поединка.

Стародубцева в седьмой раз в карьере дошла до финала на турнире ITF в парном разряде и завоевала свой второй и самый большой титул.