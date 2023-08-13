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Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 23:59 | Обновлено 14 августа 2023, 00:23
379
2

Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии

С 12 по 14 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

13 августа 2023, 23:59 | Обновлено 14 августа 2023, 00:23
379
2
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
УПЛ

С 12 по 14 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги.

Первое место неожиданно занимает львовский «Рух», который выиграл все 3 матча на старте сезона (9 очков).

Не потеряли также очков «Динамо» (матч против Металлиста 1925 перенесен) и «Александрия», которая 14 августа проведет матч против Шахтера.

Пока нет набранных очков у «Металлиста 1925» и «Ворсклы» (по 0 баллов).

🏆 УПЛ. 3-й тур

12 августа

  • 🔹 15:00. Черноморец Одесса – Оболонь Киев – 2:0
  • 🔹 17:00. Колос Ковалевка – Верес Ровно – 2:0
  • 🔹 17:00. Полесье Житомир – Рух Львов – 0:1

13 августа

  • 🔹 13:00. Минай – Днепр-1 – 1:1
  • 🔹 15:00. Ворскла Полтава – Заря Луганск – 1:2
  • 🔹 17:00. Кривбасс Кривой Рог – ЛНЗ Черкассы – 2:0

14 августа

  • 🔹 17:00. Шахтер Донецк – Александрия

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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avk2307
5 те місце то зараз рівень Шахтаря на сьогодні. Така реальність
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