Украина. Премьер лига13 августа 2023, 23:59 | Обновлено 14 августа 2023, 00:23
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Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
С 12 по 14 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги
13 августа 2023, 23:59 | Обновлено 14 августа 2023, 00:23
379
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С 12 по 14 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги.
Первое место неожиданно занимает львовский «Рух», который выиграл все 3 матча на старте сезона (9 очков).
Не потеряли также очков «Динамо» (матч против Металлиста 1925 перенесен) и «Александрия», которая 14 августа проведет матч против Шахтера.
Пока нет набранных очков у «Металлиста 1925» и «Ворсклы» (по 0 баллов).
🏆 УПЛ. 3-й тур
12 августа
- 🔹 15:00. Черноморец Одесса – Оболонь Киев – 2:0
- 🔹 17:00. Колос Ковалевка – Верес Ровно – 2:0
- 🔹 17:00. Полесье Житомир – Рух Львов – 0:1
13 августа
- 🔹 13:00. Минай – Днепр-1 – 1:1
- 🔹 15:00. Ворскла Полтава – Заря Луганск – 1:2
- 🔹 17:00. Кривбасс Кривой Рог – ЛНЗ Черкассы – 2:0
14 августа
- 🔹 17:00. Шахтер Донецк – Александрия
Турнирная таблица
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Комментарии 2
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5 те місце то зараз рівень Шахтаря на сьогодні. Така реальність
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