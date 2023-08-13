Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии

С 12 по 14 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги.

Первое место неожиданно занимает львовский «Рух», который выиграл все 3 матча на старте сезона (9 очков).

Не потеряли также очков «Динамо» (матч против Металлиста 1925 перенесен) и «Александрия», которая 14 августа проведет матч против Шахтера.

Пока нет набранных очков у «Металлиста 1925» и «Ворсклы» (по 0 баллов).

🏆 УПЛ. 3-й тур

12 августа

🔹 15:00. Черноморец Одесса – Оболонь Киев – 2:0

– Оболонь Киев – 2:0 🔹 17:00. Колос Ковалевка – Верес Ровно – 2:0

– Верес Ровно – 2:0 🔹 17:00. Полесье Житомир – Рух Львов – 0:1

13 августа

🔹 13:00. Минай – Днепр-1 – 1:1

🔹 15:00. Ворскла Полтава – Заря Луганск – 1:2

– 1:2 🔹 17:00. Кривбасс Кривой Рог – ЛНЗ Черкассы – 2:0

14 августа

🔹 17:00. Шахтер Донецк – Александрия

Турнирная таблица