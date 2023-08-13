Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?

13 августа в 18:30 прошел матч 1-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ливерпуль».

Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Челси и Ливерпуль сыграли вничью, 1:1

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме на 81-й минуте, а на 90+3 потерял супершанс стать героем матча [видео момента].

Веб-портал WhoScored оценил игра Мудрика отметкой 6.3. А лучшим игроком матча назван автор гола синих Аксель Дисаси (7.3).

АПЛ. 1-й тур, 13 августа

Челси – Ливерпуль – 1:1

Голы: Дисаси, 37 – Диас, 18

Оценки за матч от WhoScored