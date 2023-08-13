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Англия
13 августа 2023, 21:55 | Обновлено 13 августа 2023, 22:19
673
0

Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?

Украинский хавбек вышел на замену на 81-й минуте и получил оценку 6.3

13 августа 2023, 21:55 | Обновлено 13 августа 2023, 22:19
673
0
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

13 августа в 18:30 прошел матч 1-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ливерпуль».

Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Челси и Ливерпуль сыграли вничью, 1:1

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме на 81-й минуте, а на 90+3 потерял супершанс стать героем матча [видео момента].

Веб-портал WhoScored оценил игра Мудрика отметкой 6.3. А лучшим игроком матча назван автор гола синих Аксель Дисаси (7.3).

АПЛ. 1-й тур, 13 августа

Челси – Ливерпуль – 1:1

Голы: Дисаси, 37 – Диас, 18

Оценки за матч от WhoScored

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Ливерпуль WhoScored Аксель Дисаси
Источник Sport.ua
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