Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Украинский хавбек вышел на замену на 81-й минуте и получил оценку 6.3
13 августа в 18:30 прошел матч 1-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ливерпуль».
Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Челси и Ливерпуль сыграли вничью, 1:1
Украинский хавбек синих Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме на 81-й минуте, а на 90+3 потерял супершанс стать героем матча [видео момента].
Веб-портал WhoScored оценил игра Мудрика отметкой 6.3. А лучшим игроком матча назван автор гола синих Аксель Дисаси (7.3).
АПЛ. 1-й тур, 13 августа
Челси – Ливерпуль – 1:1
Голы: Дисаси, 37 – Диас, 18
Оценки за матч от WhoScored
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