«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова

12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол для гостей забил украинский форвард Артем Довбик, который впервые сыграл в Ла Лиге. Нападающий появился на поле на 64-й минуте вместо Кристиана Стуани, а уже на 72-й после передачи Виктора Цыганкова спас свою команду от поражения.

Довбик также стал лучшим игроком гостей в этом поединке. Статистический портал WhoScred поставил форварду оценку в 7.2 балла, а Цыганкову – 6.9.

ВИДЕО ГОЛА

Фанаты «Жироны» не могли не отметить украинскую связку футболистов, которая спасла их любимую команду от поражения. Реакция болельщиков испанской команды исключительно положительная!

Pablo Ruiz: «Довбик и Цыганков. Украинская фантастика в Жироне».

Miguel Jimenez: «Артем Довбик. Кажется, это одно из самых громких имен в Ла Лиге. Ему даже не нужно 10 минут на поле в его официальном дебюте за Жирону, чтобы забить первый гол. Украинская связь с Цыганковым».

Quim pou: «Тандем Цыганков – Довбик может стать одним из лучших в Ла Лиге в этом сезоне».

ivan: «Тандем Довбик – Цыганков заставит нас вдоволь насладиться в этом году, с нетерпением ждем».

Adrià Bober: Дуэт Цыганков – Довбик классный».

Juanma Sánchez: «Жирона способна доминировать в разные моменты противостояния с командой Лиги чемпионов. Связь Цыганков — Довбик сулит радость».

Ikersumer20: «Дуэт Цыганков – Довбик в этом сезоне доставит немало хлопот».

xNegatiu25x: «В Жироне отличная команда, будьте осторожны в этом году с украинским дуэтом Цыганков – Довбик».

GxlDeUreña: «Довбык не может вернуться на замену. Цыганков всегда должен играть на своем месте».

Mario Jiménez: «Какая хорошая пара украинцев Цыганков и Довбык играют в Жироне. Мишель свел их вместе, и они уже все испортили Реалу Сосьедад. Яркий и интересный дуэт».