Потенциал есть, будут ли голы? Сможет ли Филиппов заменить Довбика

9 августа «Днепр-1» официально сообщил о подписании однолетнего трудового соглашения с форвардом Александром Филипповым. С сентября 2020 года этот нападающий имел контракт с бельгийским «Сент-Трюйденом», однако сейчас, если полагаться на данные Transfermarkt, покинул европейский клуб на правах свободного агента, чтобы оформить свое возвращение в украинскую Премьер-лигу.

В «Днепре-1», очевидно, Филиппова рассматривают как преемника для отбывшего в «Жирону» экс-лучшего снайпера чемпионата и днепровской команды Артема Довбика. Но получится ли у Александра, который в конце октября отпразднует свой 31-й день рождения, заставить фанатов «спортклубовцев» забыть об их прежнем кумире-бомбардире?

Десна вовремя попрощалась с Филипповым

Уроженец Авдеевки и воспитанник донецкого УОР Александр Филиппов выступления на профессиональном уровне начинал в столичном «Арсенале», после чего успел поиграть за «Мариуполь», «Никополь» и «Авангард», однако широкой общественности стал известен благодаря успехам в составе «Десны». В клуб из Чернигова Филиппов перебрался летом 2016 года на правах свободного агента, в статусе которого пребывал несколько месяцев после завершения сотрудничества с краматорским «Авангардом».

Перед тем, как официально стать футболистом «Десны» Филиппову потребовалось пройти просмотр в этом клубе. До этого он приезжал на аналогичного рода «испытания», но в «Александрию», и там оставить о себе хорошее впечатление, чего хватило бы для подписания контракта, не сумел. А вот в «Десне» у Александра получилось заявить о себе практически сразу же, так как в товарищеских матчах он начал демонстрировать выдающуюся результативность.

ФК Десна Чернигов. Александр Филиппов

Александр Рябоконь, который на тот момент возглавлял «Десну», не пожалел, что решился оставить Филиппова в своей команде. В первом же сезоне за черниговчан форвард отличился 11 голами в 23 поединках Первой лиги, а в следующем розыгрыше этого же дивизиона также записал на свой счет 11 точных ударов, но уже в 32 поединках. Во многом благодаря стараниям и усердию Филиппова «Десне» удалось повыситься в классе, и сыграть в украинской Премьер-лиге.

Настоящей «вишенкой на торте» в карьере Филиппова стал сезон-2019/20, когда в рамках УПЛ форвард отличился 16 забитыми мячами в 30 поединках, проиграв в бомбардирской гонке чемпионата только Жуниору Мораесу из «Шахтера», который отличился 19 голами. Отменная результативность привлекла к Филиппову внимание из-за рубежа, и в сентябре 2020 года украинский форвард за 1,5 миллиона евро перешел в бельгийский «Сент-Трюйден», когда в тамошней лиге был пик спроса на отечественных исполнителей, спровоцированный успешными выступлениями Руслана Малиновского, Романа Яремчука и в какой-то степени Эдуарда Соболя.

Как показало время, «Десна» очень вовремя попрощалась с Филипповым, выручив от его ухода, пожалуй, максимум экономической пользы.

Вояж в Бельгию оказался неудачным

А вот для самого Филиппова вояж в Бельгию оказался, мягко говоря, неудачным. В стане середняка «Сент-Трюйдена» Александр провел всего 16 официальных матчей, в которых записал в актив 1 забитый мяч и 4 результативные передачи. Главными препятствиями для лучшей адаптации украинского форварда к новой команде стали смена главного тренера, которая состоялась в «Сент-Трюйдене» буквально через два с половиной месяца после переезда в Бельгию Филиппова, а также проблемы с языком, о чем впоследствии признавался сам Александр.

«Я сам поднял для себя такую планку, что приеду в Бельгию и без всякой адаптации буду играть. Легко и просто. Но столкнулся с трудностями в плане языка, менталитета и команды», - рассказывал Филиппов в мае 2021 года.

ФК Сент-Трюйден. Александр Филиппов

Более того, Филиппову еще перед трансфером в «Сент-Трюйден» стоило бы учитывать, что владеющий этим клубом японский конгломерат DMM, свой бельгийский футбольный актив рассматривает как возможность для «прокачки» малоизвестных азиатских игроков (преимущественно из Японии) с последующей их перепродажей в более богатые клубы. Также акцент делается и на молодых европейцев и представителей других национальностей, но Филиппов перебрался в «Сент-Трюйден» уже в зрелом возрасте – почти в 28 лет.

Неудивительно, что не дождавшись мгновенной голевой отдачи от украинца, в «Сент-Трюйдене» довольно быстро сфокусировались на других игроках, которые выглядели куда перспективнее с точки зрения будущей перепродажи. А вот Александр в какой-то момент оказался ненужным, и был вынужден подыскивать другие возможности…

Попытка вернуться на прежний уровень в Латвии провалилась

Шанс исправить ситуацию Филиппов получил в начале февраля 2022 года. Тогда украинец подписал арендное соглашение с латвийской «Ригой», где и намеревался не только получать значительно больше игровой практики, но и вернуться на прежний уровень, в том числе и с точки зрения результативности.

Важно, что Филиппова под свое видение футбола лично приглашал тогдашний главный тренер «Риги» Торстен Финк, у которого украинец довольно регулярно появлялся на поле и отличился 2 голами и 3 ассистами в 13 матчах. Однако затем немецкий специалист принял решение попрощаться с латышами, и принял предложение от «Аль-Насра» из Дубая, где Финку попросту «насыпали» значительно больше денег, и отказываться от такой возможности как следует подзаработать тот не стал.

Сменивший же Финка у руля «Риги» молодой хорватский тренер Сандро Перкович поначалу вроде продолжал доверять Филиппову, но затем украинец начал испытывать проблемы со здоровьем, и окончательно выбыл из списка футболистов, на которых рассчитывал главный тренер.

Как итог – за год в «Риге» Александр Филиппов отличился всего 3 голами и 3 ассистами в 20 официальных поединках. Вернуть уверенность в своих силах и вновь начать забивать мячи в ворота соперников «пачками» украинскому форварду так и не удалось, а потому неудивительно, что в начале 2023-го Филиппов вернулся в «Сент-Трюйден», где волею судьбы с 1 июля его непосредственным боссом вновь оказался Торстен Финк, получивший должность главного тренера «канареек» на сезон-2023/24.

Потенциал для успеха в УПЛ у Филиппова есть, но будут ли голы?

Впрочем, несмотря на приход Финка, который довольно высоко оценивал способности Филиппова, и неплохие выступления на сборах в товарищеских матчах, в новом сезоне в «Сент-Трюйдене» на украинского форварда все равно не рассчитывали. Бельгийский клуб дал понять экс-лидеру «Десны», что будет не против, если тот займется поисками нового места работы.

В начале августа в отечественных СМИ появилась информация о том, что в услугах Филиппова проявляют заинтересованность «Днепр-1» и «Ворскла». Первому подписание качественного форварда было крайне необходимо после договоренности с «Жироной» о продаже Артема Довбика, а потому неудивительно, что в итоге Филиппов все-таки подписал контракт именно со «спортклубовцами».

Чего ждать от Филиппова в «Днепре-1» и способен ли он реально заменить Довбика? Прежде всего, нужно понимать, что форвард довольно много пропустил и сейчас ему однозначно потребуется время на возвращение былых кондиций. И если с физической подготовкой особых проблем возникнуть не должно, то вот на ментальном уровне тренерскому штабу Александра Кучера предстоит как следует поработать, чтобы вывести Филиппова из глубокого кризиса, в котором оказался некогда весьма результативный нападающий.

Надо сказать, что в «Риге», если опираться исключительно на статистические показатели, Филиппов показал свой потенциал, но не смог его реализовать. В частности, при среднематчевом показателе ожидаемых голов в 0,7xG, что является очень и очень высокой цифрой, реальная результативность Александра оказалась на уровне 0,2 гола в пересчете на 90 минут… Например, в «Десне» картина у Филиппова была абсолютно иная – в реальности форвард забивал даже больше, чем создавал опасности в теории.

Многие другие показатели Филиппова на уровне латвийской Вирслиги также выглядели очень пристойно. Он был прекрасно вовлечен в командные взаимодействия, имея на своем счету большое число общих выполненных на поле действий, в частности, отданных пасов, полученных передач, касаний мяча в штрафной соперника, единоборств, да и обводок тоже. Всего этого очень не хватало «Днепру-1» в матчах без Довбика, а потому форвард с такими характеристиками и умениями, как у Филиппова, может существенно помочь днепрянам.

Очевидно, что свой полезный потенциал Филиппов сумел сберечь, даже несмотря на не самые удачные периоды в «Сент-Трюйдене» и «Риге». Как минимум по меркам УПЛ этот форвард имеет высокие шансы быть успешным для «Днепра-1», если только сможет решить свою ключевую проблему, лежащую где-то глубоко в плоскости ментальной психологии…