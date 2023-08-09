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Украина. Премьер лига
09 августа 2023, 18:27 | Обновлено 09 августа 2023, 18:41
1908
2

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1

30-летний форвард заменит Довбика?

09 августа 2023, 18:27 | Обновлено 09 августа 2023, 18:41
1908
2
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1
Днепр-1. Александр Филиппов

30-летний украинский форвард Александр Филиппов присоединился к «Днепру-1».

Контракт заключен сроком 1 год. В составе днепрян форвард будет выступать под номером 7.

Александр Филиппов родился 23 октября 1992 года в Авдеевке Донецкой области. Является воспитаником донецкого УОР. Выступал за команды: «Арсенал» (Киев), «Ильичевец» (Мариуполь), «Никополь-НГПУ», «Авангард» (Краматорск), «Десна» (Чернигов), «Сент-Трюйден» (Бельгия), «Рига» (Латвия).

Статистика: УПЛ – 66 матчей (22 гола), Первая лига – 78 (28), Вторая лига –11 (3), первенство U-21 – 60 (29), Кубок Украины – 16 (5), Высшая лига Латвии – 17 (2), Кубок Латвии –1 (0), Высшая лига Бельгии –15 (1), Кубок Бельгии –1 (0), еврокубки – 2 (1).

В составе молодежной сборной Украины провел 8 матчей, забил 1 гол.

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Александр Филиппов Днепр-1 Рига трансферы УПЛ трансферы
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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roman75zpr
Он же только опровергал... Вот уже, комбинаторы мутные
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