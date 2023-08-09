ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1

30-летний украинский форвард Александр Филиппов присоединился к «Днепру-1».

Контракт заключен сроком 1 год. В составе днепрян форвард будет выступать под номером 7.

Александр Филиппов родился 23 октября 1992 года в Авдеевке Донецкой области. Является воспитаником донецкого УОР. Выступал за команды: «Арсенал» (Киев), «Ильичевец» (Мариуполь), «Никополь-НГПУ», «Авангард» (Краматорск), «Десна» (Чернигов), «Сент-Трюйден» (Бельгия), «Рига» (Латвия).

Статистика: УПЛ – 66 матчей (22 гола), Первая лига – 78 (28), Вторая лига –11 (3), первенство U-21 – 60 (29), Кубок Украины – 16 (5), Высшая лига Латвии – 17 (2), Кубок Латвии –1 (0), Высшая лига Бельгии –15 (1), Кубок Бельгии –1 (0), еврокубки – 2 (1).

В составе молодежной сборной Украины провел 8 матчей, забил 1 гол.