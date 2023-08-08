Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 августа.

1A. Малиновский узнал соперника. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне провели жеребьевку решающего раунда квалификации

1B. Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне 7 августа провели очередной жребий еврокубка

1C. Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций

Украинские клубы узнали оппонентов 7 августа в швейцарском Ньоне

2A. ВИДЕО. Трубин прибыл в Лиссабон. Ждем официальное объявление от Бенфики

Голкипер «Шахтера» завершает трансфер в португальский клуб-гранд

2B. Фабрицио Романо: Бенфика договорилась с Шахтером по трансферу Трубина

Анатолий даже не возвращался в Украину после матча с «Тоттенхэмом»

3. Стали известны подробности предложения Бешикташа по Малиновскому

Турецкий клуб стремится арендовать украинского хавбека с опцией выкупа

4. Источник: завтра Филиппов перейдет в Днепр-1

Замену Артему Довбику нашли оперативно

5. Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина

Решение принято по взаимному согласию сторон

6. Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду

В матче Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти

7A. Закончили на 1,5 минуты раньше. Украина проиграла спарринг Нидерландам

Команды побоялись травм в баскетбольном матче в Риге

7B. Иванчук выиграл тай-брейк у китайца и вышел в 1/8 финала КМ по шахматам

Шахматный Кубок мира проходит в Баку, столице Азербайджана

8A. Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале

Стартовый матч турнира WTA 1000 завершился в двух сетах

8B. Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок

Подводим итоги недели в теннисе

9. Героическая победа Ван дер Пула. Итоги первой недели ЧМ-2023 по велоспорту

Итоги групповой гонки чемпионата мира по велоспорту

10. Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым

О возможных тренерских отставках в УПЛ