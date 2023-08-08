Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
Главные новости за 7 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 августа.
1A. Малиновский узнал соперника. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне провели жеребьевку решающего раунда квалификации
1B. Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
В швейцарском Ньоне 7 августа провели очередной жребий еврокубка
1C. Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Украинские клубы узнали оппонентов 7 августа в швейцарском Ньоне
2A. ВИДЕО. Трубин прибыл в Лиссабон. Ждем официальное объявление от Бенфики
Голкипер «Шахтера» завершает трансфер в португальский клуб-гранд
2B. Фабрицио Романо: Бенфика договорилась с Шахтером по трансферу Трубина
Анатолий даже не возвращался в Украину после матча с «Тоттенхэмом»
3. Стали известны подробности предложения Бешикташа по Малиновскому
Турецкий клуб стремится арендовать украинского хавбека с опцией выкупа
4. Источник: завтра Филиппов перейдет в Днепр-1
Замену Артему Довбику нашли оперативно
5. Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Решение принято по взаимному согласию сторон
6. Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
В матче Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти
7A. Закончили на 1,5 минуты раньше. Украина проиграла спарринг Нидерландам
Команды побоялись травм в баскетбольном матче в Риге
7B. Иванчук выиграл тай-брейк у китайца и вышел в 1/8 финала КМ по шахматам
Шахматный Кубок мира проходит в Баку, столице Азербайджана
8A. Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Стартовый матч турнира WTA 1000 завершился в двух сетах
8B. Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок
Подводим итоги недели в теннисе
9. Героическая победа Ван дер Пула. Итоги первой недели ЧМ-2023 по велоспорту
Итоги групповой гонки чемпионата мира по велоспорту
10. Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
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