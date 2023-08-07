Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок

Завершилась очередная теннисная неделя. Спортсмены потихоньку меняют грунт на твердое покрытие, начинается хардовая серия американских турниров перед US Open 2023. С 31 июня по 6 августа был сыгран 500-тысячник у мужчин и женщин в Вашингтоне, где приняли участие и украинки, а также 2 турнира АТР 250 и 1 WTA 250.

WTA 500 Вашингтон

На соревнованиях в столице США, которые в 2023 году повысились до категории 500, приняли участие 3 украинских теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Ангелина завершила выступления уже в первом раунде турнира. Экс-первая ракетка Украины не смогла справиться с финалисткой Australian Open 2021 Дженнифер Брэди. Американка провела только 3-й поединок после травмы, из-за которой выбыла на 2 года, но смогла обыграть украинку. У Ангелины абсолютно ничего не получалось, а Дженнифер спокойно выиграла 90% мячей на первой подаче и закрыла за собой поединок со счетом 6:2, 6:1. Далее Калинина сыграет на WTA 1000 в Монреале, где сразу встретится со Слоан Стивенс. Один из немногих шансов для украинки доказать, что финал в Риме был неслучайным...

Марта Костюк набралась уверенности. Наконец-то это случилось, но вот с теннисистками против стран-террористов у нее до сих пор проблемы. На старте соревнований Марта обыграла чемпионку US Open 2019 Бьянку Андресску, уйдя с трех матчболов. Казалось, что против второй сеяной турнира и шестой ракетки мира Каролин Гарсии шансов у Костюк немного, но она смогла деклассировать француженку в двух партиях со счетом 6:2, 6:3, эффектно выиграв матчбол после игры в защите.

Для Марты это всего 2-я победа в карьере над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA. На Уимблдоне Костюк выиграла у Марии Саккари. Как отметила сама Марта:

«Я научилась, что нужно бороться и быть терпеливой».

Возможно, это связанно с новым тренером. Костюк остановила тренировки под руководством Стаса Хмарского и начала заниматься у экс-теннисистки из Польши Сандры Заневской. Но уверенности против чемпионки турнира в Вашингтоне в 2022 году Людмилы Самсоновой из рф набраться не получилось – 4:6, 2:6.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Костюк, как и Калинина, сыграет на следующей неделе в Монреале. На старте турнира Марта встретится с китайским проспектом, или уже все-таки состоявшейся теннисисткой Чжэн Циньвень (WTA 24).

Элина Свитолина в столице США в очередной раз показала, почему украинцам не стоит прекращать смотреть наш женский теннис. Легендарная Эли не только стала любимицей американской публики, которую поддерживали словами «Мама Скай», но и успела обыграть Викторию Азаренко и Дарью Касаткину, а также взять сет у 4-й ракетки мира Джессики Пегулы. Элина уже 27-я в рейтинге, 20-я в гонке на Итоговый турнир 2023. Попасть туда будет не проблема, если успешно выступить на US Open и тысячниках в Монреале и Цинциннати.



Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В целом турнир в Вашингтоне вышел для украинок удачным, даже несмотря на ранний вылет Калининой. Свитолина и Костюк дошли до четвертьфиналов, обыграв на своем пути непростых соперниц, а сестры Киченок неплохо отыграли в парном разряде.

Людмила и Надежда впервые сыграли вместе после триумфального Таллина в 2021 году. В Вашингтоне украинки вышли в полуфинал соревнований, уступив будущим победительницам Лауре Зигемунд и Вере Звонаревой 1:6, 3:6.

Титул в одиночном разряде в Вашингтоне выиграла Кори Гауфф. В финале соревнований американка обыграла Марию Саккари 6:2, 6:3. Для Кори это второй трофей в сезоне и четвертый в карьере в пяти сыгранных финалах. Мария в 7-й раз из 8 проиграла в финале турнира на уровне WTA.



Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари и Кори Гауфф

WTA 250 Прага

Проблемный турнир, на котором не были доигран один полуфинальный матч из-за постоянных дождей. В понедельник, 7 августа, сначала Жаклин Кристиан и Нао Хибино доиграют второй полуфинал, который остановлен при счете 5:2 в пользу Хибино в третьем сете. После этого победительница в финале встретится с Линдой Носковой.

Соревнования в Праге были интересны для украинцев по двум причинам. Во-первых, в столице Чехии сыграли сразу три украинки: Даяна Ястремская, Катерина Байндл и Катарина Завацкая. Во-вторых, организаторы не допустили к участию спортсменок из россии, а одна даже была депортирована из страны.

Завацкая провалилась на старте отбора. Катарина в трех сетах уступила Таисии Мордегер, которая занимает 722-ю строчку в рейтинге WTA.

Ястремская смогла уверенно протий сито квалификации, обыграв местную Терезу Валентову и представительницу Индии Анкиту Райну. Последнюю Даяна и вовсе разгромила 6:0, 6:0. Однако на старте основной сетки Ястремская встретилась с Катериной Байндл, которой проиграла в трех партиях.

После победы над своей соотечественницей Катерина взяла первые 5 стартовых геймов у Юле Нимайер, после чего немка снялась с поединка. Далее Байндл вышла на Жаклин Кристиан. Против румынки удалось затянуть игру в трех сетах, но победу достичь не получилось. Вообще у Байндл невозможно не отметить прогресс за последние 2 недели. Вначале грунтовый финал Будапешта, а теперь и хардовый четвертьфинал в Праге, где были шансы и на 1/2. Неплохо, но до US Open нужно поднажать.

АТР 500 Вашингтон / АТР 250 Лос-Кабос / АТР 250 Китцбюэль

Турнир в Вашингтоне запомнился не самым приятным инцидентом на старте. Китайский теннисист У Ибин побеждал Есукэ Ватануки со счетом 4:1 в первом сете. Однако продолжить игру у него не получилось. Представитель Китая получил тепловой удар и был вынужден сняться с поединка.

Победителем соревнований стал Дэн Эванс, который в финале обыграл Таллона Грикспора. Для 33-летнего Дэна это всего 2-й трофей в карьере и первый на уровне АТР 500. Всего на счету Эванса 4 финала АТР.



Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Эванс

Лос-Кабос стал триумфальным для Стефанос Циципаса. У грека не пропала любовь к теннису на фоне любви к Пауле Бадосе, поэтому возвращать былые кондиции стоит.

Стеф уверенно прошелся по сетке турнира, обыграв двух подаванов (Джона Изнера и Николаса Харри) и выиграв у «борцухи» и «демона»: Борны Чорича и Алекса де Минаура соответственно. Австралиец и вовсе является давним клиентом грека. После финала в Мексике счет стал 12:0 в пользу Циципаса в противостояниях с Алексом.

Для Циципаса этот трофей стал 10-м в карьере и первым на открытом харде. С новой недели грек поднимется на 4-ю строчку рейтинга АТР.



Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур и Стефанос Циципас

В Китцбюэле все ждали трофей для Доминика Тима. Чемпион коронавирусного US Open 2020 после травмы потихоньку набирает форму, но не не все получается.

Принц грунта вышел в финал турнира. Там австриец встретился с Себастьяном Баэсом и разгромно уступил ему 3:6, 1:6. Скорее всего, на Тима повлияла усталость, ведь в полуфинале турнира Доминик провел трех-сетовый матч с двумя тай-брейками против Ласло Дьере, уйдя с двух матчболов. Игра длилась целых 3 часа и 31 минуту. Как отметили сам Тим:

«Наверное, это был самый долгий матч трехсетового формата в моей жизни, включая детство».

Виталий Сачко и Алексей Крутых: плохо или хорошо?

Лидеры украинского мужского тенниса Виталий Сачко и Алексей Крутых, на которых возлагают надежды наши фанаты, выступили относительно неудачно на этой неделе. И если Виталия еще как-то можно оправдать после удачной игры в Вероне, то у Алексея заметен явный спад.

Сачко выступил на челленджере в Сан-Марино, где на старте обыграл первую ракетку Румынии Николаса Давида Ионеля, а затем уступил экс-7-му номеру АТР Давиду Гоффену в трех сетах. Учитывая небольшое повреждение, которое Виталий получил в финале челленджера в Вероне, получилось сыграть достаточно неплохо.

Крутых расстраивает. Алексей сыграл во всех трех квалификациях Grand Slam и теперь рискует не попасть в отбор к US Open. Украинец выступил на челленджере в Люденшайде, где в первом раунде проиграл четвертому сеяному Тимофею Скатову. Да, соперник далеко не самый простой, но таких нужно побеждать, если хочешь прогрессировать.

За последние 10 матчей у Алексея только 3 победы, 2 из которых – на одном турнире в начале июля.

Соболева и Лопатецкая

Анастасия Соболева провела неплохую неделю на 25-тысячнике в Коге (Дания). Там украинка дошла до полуфинала, где уступила Чирич Багарич.

Дарья Лопатецкая сыграла на 15-тысячнике в Эйндховене. Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал, но не смогла пройти дальше, проиграв Матильде Мутавдзич.

Владимир Ужиловский впервые за 5 лет вышел в полуфинал челленжера

35-летний украинский теннисист Владимир Ужиловский впервые с ноября 2018 года вышел в полуфинал парного челленджера. Владимир и его напарник Константен Кузмин дошли до этой стадии в Мербуше, где уступили австрийско-немецкому тандему Оберляйтнер / Зандкаулен.

Ужиловский в девятый раз сыграл в полуфинале челленджера и в третий раз мог побороться за выход финал.

Кузен американской теннисистки пострадал во время обстрела Кривого Рога

Американская теннисистка украинского похождения Кэти Волынец опубликовала обращение в своих социальных сетях с просьбой о помощи в сборе средств для своего двоюродного брата, а также других жертв попадания российской ракеты в жилой дом в Кривом Роге.

Моему двоюродному брату очень повезло, он спасся, но получил осколочные ранения левой руки, плеча, височной области головы, а также сотрясение мозга. Все люди, пострадавшие от этого теракта, потеряли свои дома, имущество и документы. Я собираю средства для передачи моему пострадавшему двоюродному брату и всем людям из многоквартирного дома, потерявшим своих близких, жилье и имущество.

WTA, а что там с допуском россиянок? Может, нужно банить также, как организаторы турнира в Праге?

Теннисная жизнь Свитолиной вне корта

После победы над Дарьей Касаткиной Элина Свитолина попросила своего тренера Рамона Слейтера принести пиво.

Коуч посмеялся, но не смог отказать. Вот он, секрет возвращения! Надеемся, без алкоголя...

Как известно, вместе с Элиной в Вашингтоне выступал и ее муж Гаэль Монфис, который вылетел в 1/8 финала. Дочка Эли и Гаэля Скай осталась дома. Свитолина рассказала, почему они не берут ее на соревнования:

«Для нас в приоритете ее здоровье. Это действительно непросто. Мы знаем, как утомительно много путешествовать. Теннис требует много перелетов и всего этого стресса. Вы не спите в своей постели, вы постоянно что-то делаете и находитесь в разных местах. Поэтому на первых порах мы не хотим ее так нагружать. Конечно, это очень тяжело. Сегодня утром мы общались с ней по FaceTime, и она была очень счастлива. Потом она посмотрела за телефон, где мы, а нас там нет», – сказала Элина.

Также Элина сообщила, что турнир в Вашингтоне сделал пожертвование в ее благотворительный фонд в размере 10000 долларов для поддержки украинских спортсменов.