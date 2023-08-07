Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым

Новый еврокубковый сезон уже начался для Украины с двух неудач. Тренеров проигравших «Днепра-1» и «Ворсклы» не уволили, но это может случиться позже. Равно как и с другими их коллегами – не только наставниками участников еврокубков, но и клубов, которые хотят улучшить результаты прошлого сезона.

Так под кем же шатается тренерское кресло и под кем оно может зашататься?

Александр КУЧЕР, Днепр-1

СК Днепр-1. Александр Кучер

Второй половиной минувшего сезона в «Днепре-1» точно не были довольны. Сначала днепряне вылетели из Лиги конференций от такого неудобного для себя и вообще Украины АЕК из Ларнаки, а затем проиграли борьбу за чемпионский титул – с реальной угрозой потерять даже второе место.

И вот Александра Кучера подстерегла новая неудача – вылет от «Панатинаикоса» из квалификации Лиги чемпионов. «Днепр-1» может стать автором уникального для УПЛ «достижения» – проиграть в квалификациях трех разных еврокубковых турниров. Пражскую «Славию» в Лиге Европы пройти будет очень трудно. Если Александр Кучер не обеспечит «Днепру-1» еврокубковую осень хотя бы в Лиге конференций, то уровень претензий к нему станет критичным.

Летний календарь УПЛ для днепрян можно считать удобным. Но ведь пробивать аутсайдеров, новичков и середняков без Артема Довбика явно будет сложнее, чем с ним.

Также очень похоже на то, что в «Днепре-1» существует противостояние условной «группы Красникова» и «группы Русола». Неудачный старт сезона лишит первую козырей.

Виктор СКРИПНИК, Ворскла

ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Если бы у Скрипника были очень большие амбиции, то он подал бы в отставку не позже 4 августа. Ведь как так: «Ворскла» пробивается в еврокубки, а ей урезают бюджет, что приводит сначала к уходу нескольких ведущих игроков во главе с Василием Кравцом и Таулянтом Сефери, а затем и к заслуженному вылету от грузинской «Дилы».

Однако Виктор Скрипник в отставку подавать не стал. Наверняка его все устраивает. В УПЛ он создал себе репутацию квалифицированного специалиста, который заслуживает солидную зарплату. После многих лет в Германии он вернулся в Украину и быстро адаптировался к нашему футболу.

В принципе, не выглядят вероятными резкие шаги и со стороны руководства «Ворсклы». В прошлом сезоне полтавчане также под руководством Скрипника вылетели от первого же соперника в еврокубках (драматично и скандально от шведского АИКа, который хотя бы на уровне имени заметно превосходит «Дилу»), а в УПЛ так вообще большую часть дистанции провели далеко от еврокубковой зоны и выигрывали не чаще, чем проигрывали. Это уже потом случился финишный рывок вкупе с весенним провалом «Ротаньбола» в «Александрии». И если Скрипника не увольняли тогда, то сейчас для отставки должно понадобиться разве что уверенное место в зоне вылета.

Впрочем, самому 53-летнему специалисту все может надоесть, если урезание бюджета «Ворсклы» продолжится. Разгром от «Руха» после провала в Грузии намекает, что дела в полтавском княжестве аховые.

Ненад ЛАЛАТОВИЧ, Заря

ФК Заря. Ненад Лалатович

Новейшая история «Зари» – это не про быстрые тренерские отставки. Зато это про Ненада Лалатовича, для которого луганский клуб стал 18-м местом работы за 12 лет карьеры.

В четырех клубах серб задержался не более чем на 10 матчей.

«Заря», в отличие от «Днепра-1», обеспечила себе еврокубковую осень. В случае неудачи в квалификации Лиги Европы она просто опустится в Лигу конференций. А две неудачи в УПЛ уже случились – поражения от «Руха» и «Кривбасса».

До конца сентября «Заря» успеет сыграть четыре матча в еврокубках, в том числе два тура группового этапа неизвестного пока турнира, и, наверное, продать Назария Русина. А в УПЛ ей придется сразиться, в частности, с «Ворсклой», «Александрией», «Динамо» и «Днепром-1». Календарь тяжелый, большое количество неудач может спровоцировать руководство луганчан на увольнение Ненада Лалатовича.

Патрик ван ЛЕУВЕН, Шахтер

ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Игор Йовичевич не провел идеальный сезон в «Шахтере», однако в его отставке было много от несправедливости. Ведь хорват выиграл чемпионский титул, набрал шесть очков в группе Лиги чемпионов и прошел в плей-офф Лиги Европы сильный «Ренн». 0:4 от «Лейпцига», 1:7 от «Фейеноорда» – это уже неприятные частности. Мирча Луческу в Европе крупно проигрывал регулярно, но проработал в «Шахтере» 12 лет.

Старт ван Леувена в УПЛ не получился удачным. Впрочем, Йовичевич год назад за первые два тура тоже набрал четыре очка. В Лиге чемпионов «Шахтеру» будет точно не легче, чем в прошлом сезоне.

С другой стороны, донецкий клуб приглашал Патрика ван Леувена в надежде на его способность развивать игроков, а не выжимать результат здесь и сейчас. Быстрая же отставка нидерландского тренера фактически станет признанием ошибки со стороны руководства «Шахтера». То есть ван Леувен должен показать аномальные плохие результаты – например, как «Динамо» на старте прошлого сезона в УПЛ. Но и такой вариант не стоит сбрасывать со счетов, учитывая проблемы «горняков» в защите и не лучшее понимание команды, как играть по схеме с двумя форвардами и без чистого опорного полузащитника.

Руслан РОТАНЬ, Александрия

ФК Александрия. Руслан Ротань

Руководство «Александрии» сильно верит в Ротаня – контракт с ним зимой заключили на 2,5 года, хотя какие могли быть претензии к его предшественнику Юрию Гуре в плане результатов первого круга сезона-2022/2023? И это главный фактор, который защищает будущего олимпийца.

Пока же «Ротаньбол» плохо приживается в Кировоградской области. Весной этот стиль принес только три победы в 17-ти матчах (правда, и поражений было только три), зато отнял путевку в еврокубки. Не выглядела «Александрия» по-настоящему мощной и в стартовом матче нового сезона против «Кривбасса». Не впечатлила команда и в победной игре с «Металлистом 1925». Но пока набрано шесть очков из шести возможных.

Юрий ВЕРНИДУБ, Кривбасс

ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Есть уверенность, что в «Кривбассе» довольны Юрием Вернидубом и вряд ли его уволят. Нет уверенности, что сам тренер полностью доволен возможностями своего нынешнего клуба. Думаете, Вернидуб точно останется верным «Кривбассу», если его позовут в более амбициозный клуб? Например, в «Днепр-1» или «Зарю», где освобождение тренерских вакансий в ближайшее время не выглядит чем-то фантастическим?

Игорь ЯСЛИК