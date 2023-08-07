Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 17:15 |
1974
7

Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о возможных тренерских отставках в УПЛ

07 августа 2023, 17:15 |
1974
7
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
СК Днепр-1. Александр Кучер и Виктор Скрипник (справа)

Новый еврокубковый сезон уже начался для Украины с двух неудач. Тренеров проигравших «Днепра-1» и «Ворсклы» не уволили, но это может случиться позже. Равно как и с другими их коллегами – не только наставниками участников еврокубков, но и клубов, которые хотят улучшить результаты прошлого сезона.

Так под кем же шатается тренерское кресло и под кем оно может зашататься?

Александр КУЧЕР, Днепр-1

СК Днепр-1. Александр Кучер

Второй половиной минувшего сезона в «Днепре-1» точно не были довольны. Сначала днепряне вылетели из Лиги конференций от такого неудобного для себя и вообще Украины АЕК из Ларнаки, а затем проиграли борьбу за чемпионский титул – с реальной угрозой потерять даже второе место.

И вот Александра Кучера подстерегла новая неудача – вылет от «Панатинаикоса» из квалификации Лиги чемпионов. «Днепр-1» может стать автором уникального для УПЛ «достижения» – проиграть в квалификациях трех разных еврокубковых турниров. Пражскую «Славию» в Лиге Европы пройти будет очень трудно. Если Александр Кучер не обеспечит «Днепру-1» еврокубковую осень хотя бы в Лиге конференций, то уровень претензий к нему станет критичным.

Летний календарь УПЛ для днепрян можно считать удобным. Но ведь пробивать аутсайдеров, новичков и середняков без Артема Довбика явно будет сложнее, чем с ним.

Также очень похоже на то, что в «Днепре-1» существует противостояние условной «группы Красникова» и «группы Русола». Неудачный старт сезона лишит первую козырей.

Виктор СКРИПНИК, Ворскла

ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Если бы у Скрипника были очень большие амбиции, то он подал бы в отставку не позже 4 августа. Ведь как так: «Ворскла» пробивается в еврокубки, а ей урезают бюджет, что приводит сначала к уходу нескольких ведущих игроков во главе с Василием Кравцом и Таулянтом Сефери, а затем и к заслуженному вылету от грузинской «Дилы».

Однако Виктор Скрипник в отставку подавать не стал. Наверняка его все устраивает. В УПЛ он создал себе репутацию квалифицированного специалиста, который заслуживает солидную зарплату. После многих лет в Германии он вернулся в Украину и быстро адаптировался к нашему футболу.

В принципе, не выглядят вероятными резкие шаги и со стороны руководства «Ворсклы». В прошлом сезоне полтавчане также под руководством Скрипника вылетели от первого же соперника в еврокубках (драматично и скандально от шведского АИКа, который хотя бы на уровне имени заметно превосходит «Дилу»), а в УПЛ так вообще большую часть дистанции провели далеко от еврокубковой зоны и выигрывали не чаще, чем проигрывали. Это уже потом случился финишный рывок вкупе с весенним провалом «Ротаньбола» в «Александрии». И если Скрипника не увольняли тогда, то сейчас для отставки должно понадобиться разве что уверенное место в зоне вылета.

Впрочем, самому 53-летнему специалисту все может надоесть, если урезание бюджета «Ворсклы» продолжится. Разгром от «Руха» после провала в Грузии намекает, что дела в полтавском княжестве аховые.

Ненад ЛАЛАТОВИЧ, Заря

ФК Заря. Ненад Лалатович

Новейшая история «Зари» – это не про быстрые тренерские отставки. Зато это про Ненада Лалатовича, для которого луганский клуб стал 18-м местом работы за 12 лет карьеры.

В четырех клубах серб задержался не более чем на 10 матчей.

«Заря», в отличие от «Днепра-1», обеспечила себе еврокубковую осень. В случае неудачи в квалификации Лиги Европы она просто опустится в Лигу конференций. А две неудачи в УПЛ уже случились – поражения от «Руха» и «Кривбасса».

До конца сентября «Заря» успеет сыграть четыре матча в еврокубках, в том числе два тура группового этапа неизвестного пока турнира, и, наверное, продать Назария Русина. А в УПЛ ей придется сразиться, в частности, с «Ворсклой», «Александрией», «Динамо» и «Днепром-1». Календарь тяжелый, большое количество неудач может спровоцировать руководство луганчан на увольнение Ненада Лалатовича.

Патрик ван ЛЕУВЕН, Шахтер

ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Игор Йовичевич не провел идеальный сезон в «Шахтере», однако в его отставке было много от несправедливости. Ведь хорват выиграл чемпионский титул, набрал шесть очков в группе Лиги чемпионов и прошел в плей-офф Лиги Европы сильный «Ренн». 0:4 от «Лейпцига», 1:7 от «Фейеноорда» – это уже неприятные частности. Мирча Луческу в Европе крупно проигрывал регулярно, но проработал в «Шахтере» 12 лет.

Старт ван Леувена в УПЛ не получился удачным. Впрочем, Йовичевич год назад за первые два тура тоже набрал четыре очка. В Лиге чемпионов «Шахтеру» будет точно не легче, чем в прошлом сезоне.

С другой стороны, донецкий клуб приглашал Патрика ван Леувена в надежде на его способность развивать игроков, а не выжимать результат здесь и сейчас. Быстрая же отставка нидерландского тренера фактически станет признанием ошибки со стороны руководства «Шахтера». То есть ван Леувен должен показать аномальные плохие результаты – например, как «Динамо» на старте прошлого сезона в УПЛ. Но и такой вариант не стоит сбрасывать со счетов, учитывая проблемы «горняков» в защите и не лучшее понимание команды, как играть по схеме с двумя форвардами и без чистого опорного полузащитника.

Руслан РОТАНЬ, Александрия

ФК Александрия. Руслан Ротань

Руководство «Александрии» сильно верит в Ротаня – контракт с ним зимой заключили на 2,5 года, хотя какие могли быть претензии к его предшественнику Юрию Гуре в плане результатов первого круга сезона-2022/2023? И это главный фактор, который защищает будущего олимпийца.

Пока же «Ротаньбол» плохо приживается в Кировоградской области. Весной этот стиль принес только три победы в 17-ти матчах (правда, и поражений было только три), зато отнял путевку в еврокубки. Не выглядела «Александрия» по-настоящему мощной и в стартовом матче нового сезона против «Кривбасса». Не впечатлила команда и в победной игре с «Металлистом 1925». Но пока набрано шесть очков из шести возможных.

Юрий ВЕРНИДУБ, Кривбасс

ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Есть уверенность, что в «Кривбассе» довольны Юрием Вернидубом и вряд ли его уволят. Нет уверенности, что сам тренер полностью доволен возможностями своего нынешнего клуба. Думаете, Вернидуб точно останется верным «Кривбассу», если его позовут в более амбициозный клуб? Например, в «Днепр-1» или «Зарю», где освобождение тренерских вакансий в ближайшее время не выглядит чем-то фантастическим?

Игорь ЯСЛИК

По теме:
ЛАЛАТОВИЧ: «Не меняем наших задач – хотим быть среди лидеров»
Юрий ВЕРНИДУБ: «После перерыва имели тотальное преимущество над соперником»
Рух – Ворскла – 4:1. Скрипник снова проиграл. Видео голов и обзор матча
статьи эксклюзив Александр Кучер Виктор Скрипник Ненад Лалатович Патрик ван Леувен Руслан Ротань Юрий Вернидуб
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Футбол | 06 августа 2023, 22:57 0
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава

Испанская команда обыграла итальянский «Лацио» со счетом 2:1

Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Футбол | 06 августа 2023, 20:20 13
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии

Команды Микеля Артеты спаслись от поражения за мгновение до завершения основного времени

МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами»
Футбол | 07.08.2023, 14:42
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами»
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами»
Источник: Анатолий Трубин подпишет контракт с Бенфикой до 2028 года
Футбол | 07.08.2023, 09:50
Источник: Анатолий Трубин подпишет контракт с Бенфикой до 2028 года
Источник: Анатолий Трубин подпишет контракт с Бенфикой до 2028 года
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Футбол | 07.08.2023, 09:12
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
steelmaker
А як же Мірча? Зараз не вийде в ЛК і що, невже залишать?
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
DK02
Перша буде зоря.
Ответить
+1
⬆️
Где Шаран? Где?
Ответить
0
Умник
Луческу
Ответить
0
BekXan
По Скрипнику автор взагалі не розібрався в питанні і написав відверту маячну.Коли прибрали Максимова прийщов Скрипник.Провалив евросезон.Далі на нього робилась ставка.Тому підняли зарплати футболістам і дали гроші на трансфери .Скрипник відверто просрав трасферну політику.Всі побачили що з цього вийшло команда в ауті.Тепер зарплати ніхто не піднімав ,а кошти на трансфери урізали.Бо немає сенсу давати кошти Скрипнику хай працєю з тим що є раз не може за кошти підіьрати футболістів .По Сефері це саме безглузде рішення керівників клубу.У нього контракт був ще на рік.У нього були гарні пропозиції Ворскла перебити це не може.Тому вони замість того щоб зоставити його в клубі і щоб він реально допоміг в еврокубках і чемпіонаті,відправили в оренду.Тобто Через рік він покинув би клуб вільним агентом ,або зараз в оренду за 240 тис баксів.Керівники вибрали друге.Тобто вони свідомо завалили команду перед евросезоном і навіть не розраховували  на щось.Також втрата інших гравців.Це свідоме вбивання команди.Також свідоме далі тримання Скрипника який відверто вже відправляє команду на дно.По факту реально прибирати Скрипника і звільняти все керівництво клубу от главного до меньшого менеджера.Ці тварюки загралися.І якби Скрипник поважав клуб вболівальників і себе він би подав вже у відставку після всього.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
06.08.2023, 09:52 7
Теннис
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
06.08.2023, 08:43
Бокс
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
05.08.2023, 22:20 18
Футбол
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
07.08.2023, 06:55 7
Футбол
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
07.08.2023, 14:17 67
Футбол
Джейк Пол побил Нейта Диаса. И это бой, который было не стыдно смотреть
Джейк Пол побил Нейта Диаса. И это бой, который было не стыдно смотреть
06.08.2023, 13:29
Бокс
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
05.08.2023, 22:06 10
Футбол
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча
05.08.2023, 22:31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем