Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Решение принято по взаимному согласию сторон
Матч 3-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925», который должен был состояться 13 августа, перенесен на неопределенный срок.
Такое решение было принято по взаимному согласию сторон ради того, чтобы «бело-синие» могли лучше подготовиться к выступлениям в третьем квалификационном раунде Лиги конференций против греческого «Ариса» и достойно представить Украину на международной арене.
Отметим, что первая игра еврокубка состоится 10 августа в греческих Салониках, ответный матч – 17-го числа в румынском Бухаресте.
О новой дате поединка чемпионата Украины будет сообщено дополнительно.
7 августа киевляне узнали потенциальных соперников в Q4 Лиги конференций.
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А то почему одним можно, а другим нет
Ведь черным по белому написали - чтобы подготовится и достойно представить Украину.
Победа в лк и чемпионат Украины это дело второстепенное как вы все понимаете.
Плохо , что отмазка типичная и необоснованая.