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  4. Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 16:12 |
1125
7

Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина

Решение принято по взаимному согласию сторон

07 августа 2023, 16:12 |
1125
7
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
ФК Динамо Киев

Матч 3-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925», который должен был состояться 13 августа, перенесен на неопределенный срок.

Такое решение было принято по взаимному согласию сторон ради того, чтобы «бело-синие» могли лучше подготовиться к выступлениям в третьем квалификационном раунде Лиги конференций против греческого «Ариса» и достойно представить Украину на международной арене.

Отметим, что первая игра еврокубка состоится 10 августа в греческих Салониках, ответный матч – 17-го числа в румынском Бухаресте.

О новой дате поединка чемпионата Украины будет сообщено дополнительно.

7 августа киевляне узнали потенциальных соперников в Q4 Лиги конференций.

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Динамо Киев Металлист 1925 Украинская Премьер-лига перенос матча
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 7
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FunnyCat_____
Ну отлично, сыграет его весной как Шахтёр а прошлом сезоне 
А то почему одним можно, а другим нет 
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+1
dadlismit
Пусть переносят, лишь бы греков прошли, а то в еврокубках совсем у нас печаль 
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0
Xvalenok03
Зачем так за динаму переживать.?
Ведь черным по белому написали - чтобы подготовится и достойно представить Украину.
Победа в лк и чемпионат Украины это дело второстепенное как вы все понимаете.
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0
VitosKH
А Днепр с Минаем тоже игру перенёс? Надо же к Славии подготовиться?
Ответить
0
Xvalenok03
Хорошо , что по обоюдному согласию.
Плохо , что отмазка типичная и необоснованая.
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0
Олександр
Хотя бы не позорились.типа трудные матчи в лиги конференций .Мансити к примеру играл с арсеналом в субботу а потом во вторник с реалом и н каких переносов .
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-2
Mr Voevudskiy
3 тур а уже динамка 2 раза переносит. Ясн)
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-3
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