Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина

Матч 3-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925», который должен был состояться 13 августа, перенесен на неопределенный срок.

Такое решение было принято по взаимному согласию сторон ради того, чтобы «бело-синие» могли лучше подготовиться к выступлениям в третьем квалификационном раунде Лиги конференций против греческого «Ариса» и достойно представить Украину на международной арене.

Отметим, что первая игра еврокубка состоится 10 августа в греческих Салониках, ответный матч – 17-го числа в румынском Бухаресте.

О новой дате поединка чемпионата Украины будет сообщено дополнительно.

7 августа киевляне узнали потенциальных соперников в Q4 Лиги конференций.