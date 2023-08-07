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  4. Источник: завтра Филиппов перейдет в Днепр-1
Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 18:27 |
2423
1

Источник: завтра Филиппов перейдет в Днепр-1

Замену Артему Довбику нашли оперативно

07 августа 2023, 18:27 |
2423
1
Источник: завтра Филиппов перейдет в Днепр-1
ФК Сент-Трюйден. Александр Филиппов

Уже завтра Александр Филиппов должен присоединиться ко своему новому клубу, «Днепру-1». Об этом сообщает ТаТоТаке.

Об интересе «Днепра-1» к Филиппову сообщалось еще 5 августа. Уже завтра 30-летнего украинского форварда ждут в расположении «Днепра-1» в Праге, где команда Александра Кучера готовится к матчу квалификации Лиги Европы против местной «Славии».

Филиппов, права на которого с 2020 года принадлежат бельгийскому «Сент-Трюйдену», подпишет с «Днепром-1» контракт на два года.

В «Днепре-1» Филиппов будет призван заменить Артема Довбика, который был продан в «Жирону».

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Александр Филиппов Днепр-1 Сент-Трюйден трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Віктор Коробка
Важко йому буде Довбика замінити. Трохи не той рівень, та й вік. Ну та що робити - не густо довбиками нині в Україні.
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