Источник: завтра Филиппов перейдет в Днепр-1

Уже завтра Александр Филиппов должен присоединиться ко своему новому клубу, «Днепру-1». Об этом сообщает ТаТоТаке.

Об интересе «Днепра-1» к Филиппову сообщалось еще 5 августа. Уже завтра 30-летнего украинского форварда ждут в расположении «Днепра-1» в Праге, где команда Александра Кучера готовится к матчу квалификации Лиги Европы против местной «Славии».

Филиппов, права на которого с 2020 года принадлежат бельгийскому «Сент-Трюйдену», подпишет с «Днепром-1» контракт на два года.

В «Днепре-1» Филиппов будет призван заменить Артема Довбика, который был продан в «Жирону».