ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны

Испанский клуб «Жирона» сообщил о подписании контракта с 26-летним форвардом Артемом Довбиком.

Уроженец Черкасс поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано на 5 лет.

Ранее сообщалось, что Довбик уже прошел медосмотр в «Жироне» и вскоре подпишет с клубом контракт. Трансфер украинца станет самым дорогостоящим подписанием в истории каталонского клуба.

Как известно, цвета «Жироны» защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков.