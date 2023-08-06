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Испания
06 августа 2023, 13:41 | Обновлено 06 августа 2023, 14:13
3964
10

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны

Украинский нападающий продолжит карьеру в Испании

06 августа 2023, 13:41 | Обновлено 06 августа 2023, 14:13
3964
10
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
СК Днепр-1. Артем Довбик

Испанский клуб «Жирона» сообщил о подписании контракта с 26-летним форвардом Артемом Довбиком.

Уроженец Черкасс поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано на 5 лет.

Ранее сообщалось, что Довбик уже прошел медосмотр в «Жироне» и вскоре подпишет с клубом контракт. Трансфер украинца станет самым дорогостоящим подписанием в истории каталонского клуба.

Как известно, цвета «Жироны» защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков.

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Источник ФК Жирона
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Комментарии 10
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AleksDnipro
Дійсно гравець номер 1 у новій історії Дніпра. І як людина порядна. Поки скептики говорили, що перехід до ТОП-Чемпіонату (після продовження контракту) неможливий – він відбувся. Унікальний форвард. Дякуємо за гру. Удачі, Артеме!
Тепер слідуватиму ще більше за Жироною.
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+12
naverland
Удачи, посмотрим теперь как адаптируется.
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+8
Віталій Ткачук
Може й потягне Ла Лігу. Але в мене складається враження, що трансфер на перепродажу.
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+1
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Умник
Удачи. Конкуренция со Стуани будет интересной и он кэп
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+1
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anacreon
Нарешті. Два роки всією країною продавали і нарешті продали.  Вітання.Хто наступний? Кого ще можемо сплавити за кордон? Ванат напевно поки що найкращий новий кандидат. Судаков, якщо добре себе покаже в ЛЧ восени. Хоча взагалі цікаво, що навколо нього навіть ніяких чуток нема, хоч добре себе показав за збірні та Шахтар. 
 
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