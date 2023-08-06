ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
Украинский нападающий продолжит карьеру в Испании
Испанский клуб «Жирона» сообщил о подписании контракта с 26-летним форвардом Артемом Довбиком.
Уроженец Черкасс поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано на 5 лет.
Ранее сообщалось, что Довбик уже прошел медосмотр в «Жироне» и вскоре подпишет с клубом контракт. Трансфер украинца станет самым дорогостоящим подписанием в истории каталонского клуба.
Как известно, цвета «Жироны» защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков.
𝗕𝗘𝗡𝗩𝗜𝗡𝗚𝗨𝗧 𝗗𝗢𝗩𝗕𝗬𝗞! 👋— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
👋 See you tonight! pic.twitter.com/dN6RGKsnKC— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саккари обыграла Пегулу, а Гауфф выиграла у Самсоновой
Матч для Украины пройдет 5 августа в 20:00 на Стэмфорд Бридж
Тепер слідуватиму ще більше за Жироною.