Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба

26-летний центрфорвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик близок к тому, чтобы перейти в испанскую «Жирону».

Накануне футболист успешно прошел медицинский осмотр, необходимый для завершения трансферной процедуры. Ожидается, что официально о сделке «Жирона» объявит в самое ближайшее время.

Довбик станет самым дорогостоящим входящим трансфером в истории «Жироны». За 50% экономических прав на форварда каталонцы заплатят 7 миллионов евро. Это на 1,5 миллиона больше, чем в начале сентября минувшего года «Жирона» заплатила «Саутгемптону» за Ориоля Ромеу.

Напомним, за «Жирону» уже выступает один футболист сборной Украины – вингер Виктор Цыганков.