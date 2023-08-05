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  4. Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 22:06 |
7198
4

Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба

Украинец в ближайшее время будет представлен в качестве новичка каталонцев

05 августа 2023, 22:06 |
7198
4
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
scdnipro1.com.ua. Артем Довбик

26-летний центрфорвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик близок к тому, чтобы перейти в испанскую «Жирону».

Накануне футболист успешно прошел медицинский осмотр, необходимый для завершения трансферной процедуры. Ожидается, что официально о сделке «Жирона» объявит в самое ближайшее время.

Довбик станет самым дорогостоящим входящим трансфером в истории «Жироны». За 50% экономических прав на форварда каталонцы заплатят 7 миллионов евро. Это на 1,5 миллиона больше, чем в начале сентября минувшего года «Жирона» заплатила «Саутгемптону» за Ориоля Ромеу.

Напомним, за «Жирону» уже выступает один футболист сборной Украины – вингер Виктор Цыганков.

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Артем Довбик медосмотр Днепр-1 Жирона трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Diari de Girona
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Комментарии 4
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avk2307
Удачі, багато голів і прогресувати тільки!!!
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+17
Remark
Надеюсь это не утка (не финансовый вопрос, а переход Довбика). 
Ему как раз этот переход только в плюс пойдет: новый вызов, топ-чемпионат, филонить точно не дадут, уверен что первоначально будет рвать и метать; и тот факт, что там уже есть украинец, тем более на передовых позициях, поспособствует быстрейшему вливанию в коллектив Жироны.
Кроме Реала буду еще и внимательнее теперь следить за Жироной! 
П.С. Это еще и + для сборной! Все таки там он будет расти, а не мариноваться как в чемпе Украины.
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+2
Maks23
Удачи.Тёма заслужил..а Витёк поможет с адаптацией..
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+1
kadaad .
Днепр плавно опускается на дно....
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-1
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