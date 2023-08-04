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  4. В пятницу Довбик пройдет медосмотр в Жироне
Испания
04 августа 2023, 15:54 |
1200
0

В пятницу Довбик пройдет медосмотр в Жироне

Артем подпишет контракт на 5 лет

04 августа 2023, 15:54 |
1200
0
В пятницу Довбик пройдет медосмотр в Жироне
СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик в пятницу пройдет медицинское обследование в «Жироне» и будет объявлен новым игроком каталонского клуба.

Сообщается, что 26-летний украинец подпишет контракт на 5 лет. Трансфер обойдется «Жироне» в 7 миллион евро.

Отметим, что редактор «Профутбол Digital» Владимир Зверов ранее подтвердил, что Довбик вылетел в Испанию на медосмотр.

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги заплатит около 7 млн евро «Днепру-1» и «Мидтьюлланду». Датский клуб получит 50% от трансфера. После завершения сделки каталонский клуб получит более 50% прав на игрока.

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Источник AS
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