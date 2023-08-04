В пятницу Довбик пройдет медосмотр в Жироне
Артем подпишет контракт на 5 лет
Форвард «Днепра-1» Артем Довбик в пятницу пройдет медицинское обследование в «Жироне» и будет объявлен новым игроком каталонского клуба.
Сообщается, что 26-летний украинец подпишет контракт на 5 лет. Трансфер обойдется «Жироне» в 7 миллион евро.
Отметим, что редактор «Профутбол Digital» Владимир Зверов ранее подтвердил, что Довбик вылетел в Испанию на медосмотр.
Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги заплатит около 7 млн евро «Днепру-1» и «Мидтьюлланду». Датский клуб получит 50% от трансфера. После завершения сделки каталонский клуб получит более 50% прав на игрока.
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