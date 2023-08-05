Украина. Премьер лига05 августа 2023, 00:55 | Обновлено 05 августа 2023, 01:25
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Источник: Днепр-1 и Ворскла заинтересованы в трансфере украинца из Бельгии
Александр Филиппов, выступающий за «Сент-Трюйден», может вернуться в УПЛ
05 августа 2023, 00:55 | Обновлено 05 августа 2023, 01:25
223
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Украинский форвард Александр Филиппов, выступающий за бельгийский «Сент-Трюйден», может вернуться в УПЛ.
Клубы «Днепр-1» и «Ворскла» заинтересованы в трансфере украинца из Бельгии, информирует ТаТоТаке.
30-летний украинский футболист в минувшем сезоне сыграл всего 2 матча, когда перешел в аренду в латвийскую «Ригу».
Филиппов в Украине выступал за клубы: Арсенал (Киев), Ильичевец (Мариуполь), НПГУ-Макеевуголь (Макеевка), Авангард (Краматорск), Десна (Чернигов).
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