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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 00:55 | Обновлено 05 августа 2023, 01:25
223
0

Источник: Днепр-1 и Ворскла заинтересованы в трансфере украинца из Бельгии

Александр Филиппов, выступающий за «Сент-Трюйден», может вернуться в УПЛ

05 августа 2023, 00:55 | Обновлено 05 августа 2023, 01:25
223
0
Источник: Днепр-1 и Ворскла заинтересованы в трансфере украинца из Бельгии
ФК Рига. Александр Филиппов

Украинский форвард Александр Филиппов, выступающий за бельгийский «Сент-Трюйден», может вернуться в УПЛ.

Клубы «Днепр-1» и «Ворскла» заинтересованы в трансфере украинца из Бельгии, информирует ТаТоТаке.

30-летний украинский футболист в минувшем сезоне сыграл всего 2 матча, когда перешел в аренду в латвийскую «Ригу».

Филиппов в Украине выступал за клубы: Арсенал (Киев), Ильичевец (Мариуполь), НПГУ-Макеевуголь (Макеевка), Авангард (Краматорск), Десна (Чернигов).

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Александр Филиппов Сент-Трюйден трансферы УПЛ трансферы Днепр-1 Ворскла Полтава Рига ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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