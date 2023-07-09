В Сент-Трюйдене не особо рассчитывают на Филиппова, хотя тот забил дважды

Руководство бельгийского клуба «Сент-Трюйден» не слишком рассчитывает на 30-летнего украинского форварда Александра Филиппова, сообщает ТаТоТаке.

«Сент-Трюйденом» владеют японские инвесторы, использующие клуб как бизнес-проект для раскрутки азиатских или молодых европейских футболистов.

Александр Филиппов во время летнего межсезонья в составе бельгийского клуба уже успел отличиться двумя мячами, сыграв по тайму в четырех спаррингах.

Украинец установил окончательный счет (2:2) в игре против «Вестерло» (1 июля), а перед тем расписался в воротах соперника (3:0) во время победного спарринга против команды «Дессель» (24 июня).

В «Сент-Трюйден» пришел коуч Торстен Финк, у которого украинец до травмы был основным игроком и забивал в еврокубках за «Ригу».

Контракт украинского форварда с «Сент-Трюйденом» заканчивается летом 2024 года.