Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) неудачно выступила в одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде украинка проиграла американке Слоан Стивенс (WTA 38).

Матч длился 1 час 53 минуты и завершился в двух сетах, причем вторую партия украинка уступила на тай-брейке (2:7).

Эти теннисистки играли между собой три раза, счет стал 2:1 в пользу американки.

В следующем раунде Слоан Стивенс сразится против Виктории Азаренко (WTA 19), без флага.

WTA 1000. Монреаль (Канада). Первый раунд

Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 7:6 (7:2)