Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
WTA
08 августа 2023, 04:50 | Обновлено 08 августа 2023, 05:10
554
0

Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале

Стартовый матч турнира WTA 1000 завершился в двух сетах

08 августа 2023, 04:50 | Обновлено 08 августа 2023, 05:10
554
0
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) неудачно выступила в одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде украинка проиграла американке Слоан Стивенс (WTA 38).

Матч длился 1 час 53 минуты и завершился в двух сетах, причем вторую партия украинка уступила на тай-брейке (2:7).

Эти теннисистки играли между собой три раза, счет стал 2:1 в пользу американки.

В следующем раунде Слоан Стивенс сразится против Виктории Азаренко (WTA 19), без флага.

WTA 1000. Монреаль (Канада). Первый раунд

Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 7:6 (7:2)

По теме:
Ангелина Калинина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк выиграла стартовый матч парного разряда на турнире в Монреале
Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Сюй Ифань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Монреаль Слоан Стивенс Ангелина Калинина смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Футбол | 07 августа 2023, 16:12 28
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина

Решение принято по взаимному согласию сторон

Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
Теннис | 07 августа 2023, 08:33 1
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале

Элина сыграет против Даниэль Коллинс, Цуренко встретится с Петрой Мартич

Чемпионат Польши. Ракув с Кочергином сыграли вничью с Вартой и идут в топ-6
Футбол | 08.08.2023, 01:35
Чемпионат Польши. Ракув с Кочергином сыграли вничью с Вартой и идут в топ-6
Чемпионат Польши. Ракув с Кочергином сыграли вничью с Вартой и идут в топ-6
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 07.08.2023, 14:17
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Футбол | 07.08.2023, 15:19
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
07.08.2023, 16:39 2
Теннис
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
07.08.2023, 06:30 17
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Буду доминировать в бою с Ломаченко и покажу шоу»
Шакур СТИВЕНСОН: «Буду доминировать в бою с Ломаченко и покажу шоу»
06.08.2023, 13:28 25
Бокс
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
07.08.2023, 06:55 9
Футбол
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
06.08.2023, 22:29 7
Футбол
Джейк Пол побил Нейта Диаса. И это бой, который было не стыдно смотреть
Джейк Пол побил Нейта Диаса. И это бой, который было не стыдно смотреть
06.08.2023, 13:29
Бокс
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
06.08.2023, 18:50 6
Волейбол
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
07.08.2023, 22:15 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем