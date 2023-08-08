Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Стартовый матч турнира WTA 1000 завершился в двух сетах
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) неудачно выступила в одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде украинка проиграла американке Слоан Стивенс (WTA 38).
Матч длился 1 час 53 минуты и завершился в двух сетах, причем вторую партия украинка уступила на тай-брейке (2:7).
Эти теннисистки играли между собой три раза, счет стал 2:1 в пользу американки.
В следующем раунде Слоан Стивенс сразится против Виктории Азаренко (WTA 19), без флага.
WTA 1000. Монреаль (Канада). Первый раунд
Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 7:6 (7:2)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решение принято по взаимному согласию сторон
Элина сыграет против Даниэль Коллинс, Цуренко встретится с Петрой Мартич