Костюк выиграла стартовый матч парного разряда на турнире в Монреале

Вечером 7 августа украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде украинка в дуэте с Чжан Шуай из Китая выиграла у тандема Тереза Михаликова (Словакия) / Сюй Ифань (Китай)

Матч длился 1 час 17 минут и завершился в двух сетах.

Далее соперницами Костюк и Чжан Шуай будет второй сеяный дуэт Сторм Хантер (Австралия) / Элизе Мертенс (Бельгия).

WTA 1000. Монреаль (Канада). Пары. Первый раунд

Марта Костюк (Украина) / Чжан Шуай (Китай) – Тереза Михаликова (Словакия) / Сюй Ифань (Китай) – 6:3, 6:4