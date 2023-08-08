Костюк выиграла стартовый матч парного разряда на турнире в Монреале
В первом раунде украинка выиграла матч в дуэте с Чжан Шуай из Китая
Вечером 7 августа украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде украинка в дуэте с Чжан Шуай из Китая выиграла у тандема Тереза Михаликова (Словакия) / Сюй Ифань (Китай)
Матч длился 1 час 17 минут и завершился в двух сетах.
Далее соперницами Костюк и Чжан Шуай будет второй сеяный дуэт Сторм Хантер (Австралия) / Элизе Мертенс (Бельгия).
WTA 1000. Монреаль (Канада). Пары. Первый раунд
Марта Костюк (Украина) / Чжан Шуай (Китай) – Тереза Михаликова (Словакия) / Сюй Ифань (Китай) – 6:3, 6:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии
Турецкий клуб интересуется Алексом Окслейдом-Чемберленом