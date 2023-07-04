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04 июля 2023, 06:00 |
1379
0

Патрик ван Леувен возглавил Шахтер, суперпобеда Свитолиной, что с Пятовым?

Главные новости на Sport.ua за 3 июля

04 июля 2023, 06:00 |
1379
0
Патрик ван Леувен возглавил Шахтер, суперпобеда Свитолиной, что с Пятовым?
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 июля.

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
Контракт рассчитан на два года

1Б. Шахтеру интересен ивуариец Парфе Гиагон, играющий в Израиле
Официального предложения по хавбеку «горняки» пока не сделали

2А. Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Элина в двух сетах обыграла Вильямс-старшую

2Б. Цуренко вышла во 2-й раунд Уимблдона-2023, обыграв американку в трех сетах
Леся выиграла у Клэр Лю

2В. Байндл в 3 сетах уступила бывшей 13-й ракетке мира на старте Уимблдона-2023
Катерина проиграла Лейле Фернандес за 2 часа и 23 минуты

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в АЕК из Ларнаки
Фран Соль подписал полноценный трудовой договор с киприотами

3Б. ОФИЦИАЛЬНО. Денис Мирошниченко – игрок Днепра-1
Защитник перешел из «Александрии»

4. Источник: Гармаш переведен в Динамо U-19
Будущее игрока в клубе остается неизвестным

5. Пятов завершил карьеру в Шахтере. Клуб приглашает его в тренерский штаб
Сергей Палкин рассказал о ситуации с вратарем

6. Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Специалист – о сенсационном выходе команды Руслана Ротаня в полуфинал Евро-2023

7. Довбик может успеть восстановиться к матчу с Панатинаикосом
Форвард «Днепра-1» пока что восстанавливается

8. Задание на каникулы. 5 вариантов на лето для Энтони Джошуа
С кем может боксировать британец перед боем с Деонтеем Уайлдером

9. ФОТО. Молодежка провела легкую тренировку и переехала в Бухарест
Команда Руслана Ротаня готовится к полуфиналу Евро-2023 U-21 с Испанией

10. Джек Лесли: как матч с Украиной помог Англии исправить историческую ошибку
История форварда, которого отозвали из сборной только из-за цвета кожи…

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Источник Sport.ua
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