Патрик ван Леувен возглавил Шахтер, суперпобеда Свитолиной, что с Пятовым?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 июля.

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера

Контракт рассчитан на два года

1Б. Шахтеру интересен ивуариец Парфе Гиагон, играющий в Израиле

Официального предложения по хавбеку «горняки» пока не сделали

2А. Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023

Элина в двух сетах обыграла Вильямс-старшую

2Б. Цуренко вышла во 2-й раунд Уимблдона-2023, обыграв американку в трех сетах

Леся выиграла у Клэр Лю

2В. Байндл в 3 сетах уступила бывшей 13-й ракетке мира на старте Уимблдона-2023

Катерина проиграла Лейле Фернандес за 2 часа и 23 минуты

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в АЕК из Ларнаки

Фран Соль подписал полноценный трудовой договор с киприотами

3Б. ОФИЦИАЛЬНО. Денис Мирошниченко – игрок Днепра-1

Защитник перешел из «Александрии»

4. Источник: Гармаш переведен в Динамо U-19

Будущее игрока в клубе остается неизвестным

5. Пятов завершил карьеру в Шахтере. Клуб приглашает его в тренерский штаб

Сергей Палкин рассказал о ситуации с вратарем

6. Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»

Специалист – о сенсационном выходе команды Руслана Ротаня в полуфинал Евро-2023

7. Довбик может успеть восстановиться к матчу с Панатинаикосом

Форвард «Днепра-1» пока что восстанавливается

8. Задание на каникулы. 5 вариантов на лето для Энтони Джошуа

С кем может боксировать британец перед боем с Деонтеем Уайлдером

9. ФОТО. Молодежка провела легкую тренировку и переехала в Бухарест

Команда Руслана Ротаня готовится к полуфиналу Евро-2023 U-21 с Испанией

10. Джек Лесли: как матч с Украиной помог Англии исправить историческую ошибку

История форварда, которого отозвали из сборной только из-за цвета кожи…