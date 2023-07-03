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  4. Байндл в 3 сетах уступила бывшей 13-й ракетке мира на старте Уимблдона-2023
Уимблдон
03 июля 2023, 19:37 | Обновлено 03 июля 2023, 19:42
1081
2

Байндл в 3 сетах уступила бывшей 13-й ракетке мира на старте Уимблдона-2023

Катерина проиграла Лейле Фернандес за 2 часа и 23 минуты

03 июля 2023, 19:37 | Обновлено 03 июля 2023, 19:42
1081
2
Байндл в 3 сетах уступила бывшей 13-й ракетке мира на старте Уимблдона-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 85) завершила выступления на Уимблдоне-2023.

В 1/64 финала соревнований украинка в трех сетах уступила Лейле Фернандес (Канада, WTA 95) за 2 часа и 23 минуты.

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Катерина Байндл (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) – 4:6, 6:4, 4:6

Это была первая встреча девушек. Отметим, что Лейла является финалисткой US Open 2021. Наивысшая позиция канадки в рейтинге WTA – 13-я.

В следующем раунде травяного мейджора Фернандес встретится с Каролин Гарсией.

Байндл за свою карьеру ни разу не смогла выиграть матч в основной сетке Уимблдона.

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Катерина Байндл (Козлова) Лейла Фернандес Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Шевченкo
Украинские теннисистки подавать вообще не умеют. Вот, ваще, никто. Даже Фернандес, у которой подача никогда не была сильной стороной будет иметь приемущество на своей подачи против любой украинки.
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+2
Александр Ад
при шаленої підтримки глядачів суперниці вдалося дотиснути Катю
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+1
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