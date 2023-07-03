Байндл в 3 сетах уступила бывшей 13-й ракетке мира на старте Уимблдона-2023

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 85) завершила выступления на Уимблдоне-2023.

В 1/64 финала соревнований украинка в трех сетах уступила Лейле Фернандес (Канада, WTA 95) за 2 часа и 23 минуты.

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Катерина Байндл (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) – 4:6, 6:4, 4:6

Это была первая встреча девушек. Отметим, что Лейла является финалисткой US Open 2021. Наивысшая позиция канадки в рейтинге WTA – 13-я.

В следующем раунде травяного мейджора Фернандес встретится с Каролин Гарсией.

Байндл за свою карьеру ни разу не смогла выиграть матч в основной сетке Уимблдона.