2 июля, победив Францию (3:1) в четвертьфинальном матче Евро-2023 U-21 и получив путевку в полуфинал, молодежная сборная Украины достигла исторического успеха – завоевала для страны право впервые выступить на футбольном турнире Олимпиады.

Однако на этом текущая работа команды Руслана Ротаня не завершена. 5 июля сине-желтая команда сыграет в полуфинале Евро-2023 с Испанией. Поединок состоится на стадионе Стяуа в Бухаресте, начало – в 22:00 по киевскому времени.

В понедельник, 3 июля, после феерических событий на «Клуж-Арене», наставник сборной Руслан Ротань дал подопечным немного перевести дыхание – тренировка была возобновляемой. Вечером украинская делегация переехала из Клуж-Напоки в Бухарест, в знакомую гостиницу «Каро», где базировалась во время матчей группового этапа.

4 июля сборная Украины проведет предматчевую тренировку. Времени на подготовку к полуфинальной встрече маловато, но и соперник уже хорошо изучен: драматичный поединок с испанцами в группе (2:2) предоставил немало информации для размышлений.

Нападающего Богдана Вьюника еще беспокоит повреждение локтя, но врачи делают все возможное, чтобы в среду тренерский штаб мог на него рассчитывать. Точно не поможет команде Дмитрий Крыськив, который пропустит матч из-за перебора желтых карт. Возвращается в обойму форвард Владислав Ванат, отбывший двухматчевую дисквалификацию.

ФОТО. Молодежка провела легкую тренировку и переехала в Бухарест

ВИДЕО. Молодежка провела легкую тренировку и переехала в Бухарест