Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21

Украина вышла в полуфинал Евро-2023 U-21 и впервые в истории получила путевку на Олимпиаду!

В полуфиналах 5 июля Украина сыграет с Испанией (в Бухаресте), а Англия – с Израилем (в Батуми).

На Олимпиаду-2024 в Париже пробились сборные Украины, Испании и Израиля.

Евро-2023 U-21

1/4 финала

🔹 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4)

– 0:0 (пен. 3:4) 🔹 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 (д.в.)

– Швейцария – 2:1 (д.в.) 🔹 2 июля. 19:00. Англия – Португалия – 1:0

– Португалия – 1:0 🔹 2 июля. 22:00. Франция – Украина – 1:3

1/2 финала

🔹 5 июля. 19:00. Израиль – Англия (Батуми)

🔹 5 июля. 22:00. Испания – Украина (Бухарест)

Сетка плей-офф