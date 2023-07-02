Молодежные турниры02 июля 2023, 23:59 | Обновлено 03 июля 2023, 00:43
10355
48
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
В полуфинальном матче 5 июля Украина сыграет против Испании
02 июля 2023, 23:59 | Обновлено 03 июля 2023, 00:43
10355
48
Украина вышла в полуфинал Евро-2023 U-21 и впервые в истории получила путевку на Олимпиаду!
В полуфиналах 5 июля Украина сыграет с Испанией (в Бухаресте), а Англия – с Израилем (в Батуми).
На Олимпиаду-2024 в Париже пробились сборные Украины, Испании и Израиля.
Евро-2023 U-21
1/4 финала
- 🔹 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4)
- 🔹 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 (д.в.)
- 🔹 2 июля. 19:00. Англия – Португалия – 1:0
- 🔹 2 июля. 22:00. Франция – Украина – 1:3
1/2 финала
- 🔹 5 июля. 19:00. Израиль – Англия (Батуми)
- 🔹 5 июля. 22:00. Испания – Украина (Бухарест)
Сетка плей-офф
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=
p.s. Хоча і не являюсь прихильником Шахтаря, тотатаке...
А ще Трубін, Бондаренко! Сьогодні банда гірників обіграла Французів, браво! на таку збірну приємно дивитись!