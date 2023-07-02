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Молодежные турниры
02 июля 2023, 23:59 | Обновлено 03 июля 2023, 00:43
10355
48

Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21

В полуфинальном матче 5 июля Украина сыграет против Испании

02 июля 2023, 23:59 | Обновлено 03 июля 2023, 00:43
10355
48
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
УАФ

Украина вышла в полуфинал Евро-2023 U-21 и впервые в истории получила путевку на Олимпиаду!

В полуфиналах 5 июля Украина сыграет с Испанией (в Бухаресте), а Англия – с Израилем (в Батуми).

На Олимпиаду-2024 в Париже пробились сборные Украины, Испании и Израиля.

Евро-2023 U-21

1/4 финала

  • 🔹 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4)
  • 🔹 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 (д.в.)
  • 🔹 2 июля. 19:00. Англия – Португалия – 1:0
  • 🔹 2 июля. 22:00. Франция – Украина – 1:3

1/2 финала

  • 🔹 5 июля. 19:00. Израиль – Англия (Батуми)
  • 🔹 5 июля. 22:00. Испания – Украина (Бухарест)

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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Комментарии 48
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pricolist
Хоча і не дуже вірив в успішний результат, але збірна доказала, що гідна місця у півфіналі. Всі гравці виклались на максимум. Чудова ніч!
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+16
SandroKing
Это знаменательный день. 20 лет на Олимпийскх играх Украина не была представлена в командных видах спорта. Крайний раз были гандболистки в 2004 году.
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+10
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elPadrino
просто нет слов
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+10
roman75zpr
Шикарный спортивный день!
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+9
Mr Voevudskiy
Что они творят!? Господи! Просто космос :3
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Я в шоке с Павелко. Коррупционер коррупционером, но Шеву назначил, сборная вышла на Евро, дошла до 1/4, пошумела в Лиге Наций. Потом Ротань, не ругал его только ленивый, в итоге первая в истории Олимпиада. Сомнительные назначения казнокрада, приведшие к неплохим результатам.
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+7
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Евгений Семыкин
Кто там был против Ротаня ))) Или вас сегодня в коментах не ждать? )
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+7
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avk2307
Путівка до Олімпіади і є найголовніше!!!\Як виграємо Евро то також непогано
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+6
Andrey_1992
Ротань довів, що він ТОПЧИК хейтреам на зло! СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+5
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rozalievka
После матча национальной сборной против англии.. хейтеры говном поливали Ротаня.. тепреь молчат..
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+5
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inspekcha85
Просто обалдеть.Поздравляю всех и горжусь нашими орлами
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+5
Burevestnik
            в добротній грі за збірну молоді Шахтаря, в тому числі Мудрика (грав першу половину сезону), є і заслуга Ігора Йовічевіча. Він зміг повірити гравців в свою спроможність і свій прогрес. 
=
p.s.  Хоча і не являюсь прихильником Шахтаря, тотатаке...
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+3
🔱Avtoigor🔱
У нас когда команда играет в ноль т.е. в сухую, все начинают кукудахкать почему так, когда команда выигрывает в 1:0 то ещё хуже, сразу- повезло или отскочили, когда 3:1 - все я ничего не помню и ни чего такого не говорил, команда топ тренера в попу поцылую, все заебись. Если б команда проиграла, то срач бы был до самого утра
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+1
🔱Avtoigor🔱
Вообщем все  супер, молодеж играет лучше основной команды тут сомнений нет. Удачи им и пусть теперь наша главная команда кусает локти, пускай Ребров сломается всем по ребру чтоб они играли так как играет наша молодежка
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+1
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avk2307
Тогда уж точно, надо и Испанию обыгывать
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+1
LisovijNickolai Фамилия
1 игрок Динамо, а раньше сборная СССР даже состояла на 90 процентов из игроков Динамо, Игорь Суркис спасибо. Игроки шд, академии шд и несколько игроков упл обыграли сборную Франции
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0
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elPadrino
вот и лидеры потихоньку вырисовались
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0
Alexander Киев
Мудрик + Судаков   🔥
А ще Трубін, Бондаренко! Сьогодні банда гірників обіграла Французів, браво!  на таку збірну приємно дивитись! 
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0
brighi10
 а какие составы играют на ОИ?U-21 или U-23?+ 3 взрослых ещё было раньше...а сейчас там как?
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0
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Александр Шевченкo
 Переживаю только за одно, чтобы зегниды все таки дали добро нашим поехать на ОИ, если кацапов туда допустят. Сами же себе выстрелим в голову, если будет бойкот
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-2
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