Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 13:17 | Обновлено 03 июля 2023, 13:33
1787
8

ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера

Контракт рассчитан на два года

03 июля 2023, 13:17 | Обновлено 03 июля 2023, 13:33
1787
8
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

«Шахтер» на официальном сайте сообщил о том, что новым тренером команды стал Патрик ван Леувен. Контракт с нидерландским специалистом рассчитан на два года.

Ван Леувен заменит Игора Йовичевича, которого уволили после минувшего сезона.

Новый тренер «Шахтера» прошлый чемпионат провел в «Заре», финишировав на 3-й позиции. Наставника признали лучшим тренером минувшего сезона УПЛ.

Ранее ван Леувен был координатором и директором Академии «Шахтера» (2006-2013).

По теме:
Журналист: Лалатович прибыл в расположение Зари на сборе в Польше
Станет ли увольнение Йовичевича черной меткой для Срны?
Кристал Пэлас хочет подписать бывшего футболиста Шахтера
Шахтер Донецк Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Футбол | 02 июля 2023, 14:10 11
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы

Руслан Ротань не сможет рассчитывать на Богдана Вьюнника

Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты
Футбол | 03 июля 2023, 12:00 5
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты

Турнир проходит в Канаде и США с 24 июня по 16 июля

ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
Футбол | 03.07.2023, 13:39
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 03.07.2023, 07:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Футбол | 03.07.2023, 02:00
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vh
А скільки гімна вилили на Татотаке за цей інсайд...
Ответить
+9
Умник
Маркевичу приготовится если выведет клуб в упл.
Шахтер это самка богомола она откусывает голову своему партнеру.
Ответить
+1
Bimbа Joe
Че-то Палкин не радосный?? 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Но основной вопрос для Шахтера все еще открыт - останется ли павелко?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
02.07.2023, 23:59 53
Футбол
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
02.07.2023, 17:20 10
Водные виды
Олимпийские перспективы сборной Украины U-21. Что нужно для лицензии?
Олимпийские перспективы сборной Украины U-21. Что нужно для лицензии?
02.07.2023, 18:40 3
Футбол
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
02.07.2023, 23:43 5
Футбол
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
01.07.2023, 21:07 13
Футбол
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
03.07.2023, 05:07 10
Футбол
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
02.07.2023, 12:26 51
Футбол
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
01.07.2023, 20:16 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем