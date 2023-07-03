Украина. Премьер лига03 июля 2023, 13:17 | Обновлено 03 июля 2023, 13:33
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ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
Контракт рассчитан на два года
03 июля 2023, 13:17 | Обновлено 03 июля 2023, 13:33
1787
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«Шахтер» на официальном сайте сообщил о том, что новым тренером команды стал Патрик ван Леувен. Контракт с нидерландским специалистом рассчитан на два года.
Ван Леувен заменит Игора Йовичевича, которого уволили после минувшего сезона.
Новый тренер «Шахтера» прошлый чемпионат провел в «Заре», финишировав на 3-й позиции. Наставника признали лучшим тренером минувшего сезона УПЛ.
Ранее ван Леувен был координатором и директором Академии «Шахтера» (2006-2013).
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Шахтер это самка богомола она откусывает голову своему партнеру.