ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера

«Шахтер» на официальном сайте сообщил о том, что новым тренером команды стал Патрик ван Леувен. Контракт с нидерландским специалистом рассчитан на два года.

Ван Леувен заменит Игора Йовичевича, которого уволили после минувшего сезона.

Новый тренер «Шахтера» прошлый чемпионат провел в «Заре», финишировав на 3-й позиции. Наставника признали лучшим тренером минувшего сезона УПЛ.

Ранее ван Леувен был координатором и директором Академии «Шахтера» (2006-2013).