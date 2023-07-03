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  4. Источник: Гармаш переведен в Динамо U-19
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 15:37 |
3587
16

Источник: Гармаш переведен в Динамо U-19

Будущее игрока в клубе остается неизвестным

03 июля 2023, 15:37 |
3587
16
Источник: Гармаш переведен в Динамо U-19
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш в ближайшее время будет тренироваться с командой киевлян U-19.

Сообщается, что это будет продолжаться до тех пор, пока не будет решен вопрос с будущим Гармаша.

Ранее стало известно, что в «Динамо» предложили Денису Гармашу пойти на существенное сокращение зарплаты.

Действующий контракт 33-летнего Гармаша с «Динамо» Киев рассчитан до лета 2025 года.

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Денис Гармаш Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамомания
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Alex T
Лучше б продали вовремя 
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+8
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nick07
не бояться що негативно вплине на молодь?
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+5
Alexx
Люди мнчтают вернуться в молодость  делают пластику .убирают морщины а Гармаш обманул природу на 15 лет и снова в u19
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+2
McLay
Хто просуває цю маячню? 😁Я розумію що є замовлення сайту тролити Динамо, але ж не думайте що люди вже зовсім йолопи!😁
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0
Gargantua
Дениса прежде всего подводило неумение работать и сохранять стабильность.
играть на вдохновении это любительский подход. 
он сыграл когда то классный матч с Бенфикой, продлил контракт и забил на футбол на два сезона. Потом здорово помог в чемпионском сезоне и... опять пропал.
Сейчас ему 33 и надо уходить а не продлять на ухудшеных условиях.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Муґунот Уух
помолодел. эдакий Бенджамин Баттон - ХХІ
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-1
fitnes_sports066
Везет ему, молодость вспомнит!
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-1
FunnyCat_____
поблагодарить и отпустить 
Ответить
-2
Alexander Киев
У вічно 4-х як завжди в голові проблеми, що у клубі, структурі, що в "прости Боже " вболівальників
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-4
Jumanji
Будущий тренер четвертых 
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-9
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