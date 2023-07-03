Украина. Премьер лига03 июля 2023, 15:37 |
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Источник: Гармаш переведен в Динамо U-19
Будущее игрока в клубе остается неизвестным
03 июля 2023, 15:37 |
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Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш в ближайшее время будет тренироваться с командой киевлян U-19.
Сообщается, что это будет продолжаться до тех пор, пока не будет решен вопрос с будущим Гармаша.
Ранее стало известно, что в «Динамо» предложили Денису Гармашу пойти на существенное сокращение зарплаты.
Действующий контракт 33-летнего Гармаша с «Динамо» Киев рассчитан до лета 2025 года.
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играть на вдохновении это любительский подход.
он сыграл когда то классный матч с Бенфикой, продлил контракт и забил на футбол на два сезона. Потом здорово помог в чемпионском сезоне и... опять пропал.
Сейчас ему 33 и надо уходить а не продлять на ухудшеных условиях.