Источник: Гармаш переведен в Динамо U-19

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш в ближайшее время будет тренироваться с командой киевлян U-19.

Сообщается, что это будет продолжаться до тех пор, пока не будет решен вопрос с будущим Гармаша.

Ранее стало известно, что в «Динамо» предложили Денису Гармашу пойти на существенное сокращение зарплаты.

Действующий контракт 33-летнего Гармаша с «Динамо» Киев рассчитан до лета 2025 года.