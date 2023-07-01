Украина. Премьер лига01 июля 2023, 16:36 |
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Гармашу предлагают пойти на существенное сокращение зарплаты
Хавбек может покинуть «Динамо»
01 июля 2023, 16:36 |
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Будущее Дениса Гармаша в «Динамо» Киев под вопросом. Клуб предложил ему новый контракт с существенным снижением зарплаты: до 10 – 15 тысяч долларов в месяц плюс бонусы за чемпионство.
Также Гармашу придется согласиться со статусом игрока ротации. Уже в прошлом сезоне он провел на поле 1280 минут, что эквивалентно лишь примерно 14 полным матчам.
Уже 3 июля «Динамо» отправится на предсезонный тренировочный сбор в Австрию. Есть высокая вероятность того, что Гармаш с командой в Австрию не поедет.
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Комментарии 6
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А що Гармашу зараз хтось готовий запропонувати більше? Щось я в цьому сумніваюсь.
наконец-то... у игорька начали мозги работать
Все для того щоб Ярмоленко не затримувати зарплатню
для цього телепня це ще занадто , підпише тому що таких грошей йому ніхто недасть .
поблагодарить и отпустить
Хай валить
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