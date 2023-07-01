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  4. Гармашу предлагают пойти на существенное сокращение зарплаты
Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 16:36 |
1487
6

Гармашу предлагают пойти на существенное сокращение зарплаты

Хавбек может покинуть «Динамо»

01 июля 2023, 16:36 |
1487
6
Гармашу предлагают пойти на существенное сокращение зарплаты
ФК Динамо. Денис Гармаш

Будущее Дениса Гармаша в «Динамо» Киев под вопросом. Клуб предложил ему новый контракт с существенным снижением зарплаты: до 10 – 15 тысяч долларов в месяц плюс бонусы за чемпионство.

Также Гармашу придется согласиться со статусом игрока ротации. Уже в прошлом сезоне он провел на поле 1280 минут, что эквивалентно лишь примерно 14 полным матчам.

Уже 3 июля «Динамо» отправится на предсезонный тренировочный сбор в Австрию. Есть высокая вероятность того, что Гармаш с командой в Австрию не поедет.

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Денис Гармаш Динамо Киев продление контракта
Источник Футбол 24
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Комментарии 6
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samird
А що Гармашу зараз хтось готовий запропонувати більше? Щось я в цьому сумніваюсь.
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+3
Кепа Ларисабродяга
наконец-то... у игорька начали мозги работать
Ответить
+1
AK..228
Все для того щоб Ярмоленко не затримувати зарплатню 
Ответить
0
u6464u
для цього телепня це ще занадто , підпише тому що таких грошей йому ніхто недасть .
Ответить
0
FunnyCat_____
поблагодарить и отпустить 
Ответить
-1
Serhii P.
Хай валить
Ответить
-1
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Теннис
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