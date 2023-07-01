Гармашу предлагают пойти на существенное сокращение зарплаты

Будущее Дениса Гармаша в «Динамо» Киев под вопросом. Клуб предложил ему новый контракт с существенным снижением зарплаты: до 10 – 15 тысяч долларов в месяц плюс бонусы за чемпионство.

Также Гармашу придется согласиться со статусом игрока ротации. Уже в прошлом сезоне он провел на поле 1280 минут, что эквивалентно лишь примерно 14 полным матчам.

Уже 3 июля «Динамо» отправится на предсезонный тренировочный сбор в Австрию. Есть высокая вероятность того, что Гармаш с командой в Австрию не поедет.