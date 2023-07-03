ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в АЕК из Ларнаки

31-летний форвард «Динамо» Фран Соль продолжит карьеру на Кипре.

Нападающий подписал полноценный контракт с клубом АЕК из Ларнаки, предварительно успешно пройдя медицинские тесты.

Контракт с Солем рассчитан на два года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Фран Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года из нидерландского «Виллем II» за 3,5 миллиона евро. Провел за «бело-синих» 23 поединка, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.

Сезон-2022/23 Соль провел в испанской «Малаге», отличившись 4 забитыми мячами и 1 ассистом в 34 поединках.