ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в АЕК из Ларнаки
Фран Соль подписал полноценный трудовой договор с киприотами
31-летний форвард «Динамо» Фран Соль продолжит карьеру на Кипре.
Нападающий подписал полноценный контракт с клубом АЕК из Ларнаки, предварительно успешно пройдя медицинские тесты.
Контракт с Солем рассчитан на два года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.
Фран Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года из нидерландского «Виллем II» за 3,5 миллиона евро. Провел за «бело-синих» 23 поединка, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.
Сезон-2022/23 Соль провел в испанской «Малаге», отличившись 4 забитыми мячами и 1 ассистом в 34 поединках.
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