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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в АЕК из Ларнаки
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 18:58 |
3057
10

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в АЕК из Ларнаки

Фран Соль подписал полноценный трудовой договор с киприотами

03 июля 2023, 18:58 |
3057
10
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в АЕК из Ларнаки
aek.com.cy. Фран Соль

31-летний форвард «Динамо» Фран Соль продолжит карьеру на Кипре.

Нападающий подписал полноценный контракт с клубом АЕК из Ларнаки, предварительно успешно пройдя медицинские тесты.

Контракт с Солем рассчитан на два года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Фран Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года из нидерландского «Виллем II» за 3,5 миллиона евро. Провел за «бело-синих» 23 поединка, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.

Сезон-2022/23 Соль провел в испанской «Малаге», отличившись 4 забитыми мячами и 1 ассистом в 34 поединках.

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Фран Соль АЕК Ларнака Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Источник АЕК Ларнака
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Комментарии 10
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u6464u
цікаво , підписав як вільний агент, чи з послідуючого продажу суркіси зароблять 50 процентів .
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+1
vazazh
Не зрозуміло, він гравець ДК - в аренді, чи що? Колишній гравець? А вся сутність суркісят - робити бабло, а не будувати ДК, як европейський клуб.
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+1
Умник
Оп какое то бабло заработали
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+1
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Alex AS
Сдыхались.
Столько было пиара и статей везде какой будет супернап в ДК и надежд на него, а на деле полны пшик очередной и пустатая трата $
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+1
Voxa Hvedyk
Супер форвард забиває чотири м'ячі за сезон і віддає одну результативну передачу
Він що грає з зав'язаними очима?
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0
zhyr
З Реалу догратись до Кіпру
Ответить
0
Alexander Киев
Куди завгодно, аби не в Дно  Та й правильно, АЕК в рази краще та сильніше 4-ї команди УПЛ дінама Київ, чи хз якого міста, Одеса може? Чи вже Бухарест 
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-1
FunnyCat_____
Думаю , если бы не травма плеча и тренерские « гении» то мог бы показать намного больше в Динамо 
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-2
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