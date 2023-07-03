Уимблдон03 июля 2023, 19:13 | Обновлено 03 июля 2023, 19:16
2211
9
Цуренко вышла во 2-й раунд Уимблдона-2023, обыграв американку в трех сетах
Леся выиграла у Клэр Лю
03 июля 2023, 19:13 | Обновлено 03 июля 2023, 19:16
2211
9
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 60) успешно стартовала на Уимблдоне-2023.
В 1/64 финала соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу США Клэр Лю (WTA 93) за 2 часа и 30 минут.
Уимблдон-2023. 1/64 финала
Леся Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:3, 3:6, 6:3
Это была вторая встреча теннисисток. Леся выиграла оба поединка.
В следующем раунде травяного мейджора Цуренко сразится против Циньвень Чжэн (WTA 25) или Катерины Синяковой (WTA 32).
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Комментарии 9
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молодець.хоч і дуже заважав вітер, виграла !
З перемогою, але.... Дуже дуже нервово! Нереальна кількість дитячих помилок у Лесі...
Багато сил потрачено,хотілось би в двох сетах, дивлячись,що далі буде ще важче
Умнічка, Леся, вірив до останнього!!!
Леся якісно зіграла кінцівку першого сету та добре почала другий. Мала всі шанси зробити швидкий брейк, повести 2:0 і закінчити все до дощу. Лю вже й сама десь не вірила у перемогу. Але все чомусь розвалилося, і довелося грати виснажливий матч. Добре, що вдалося перемогти, та зрозуміло, що до кінця відновитися від чергового пошкодження не вдалося, і у наступному раунді буде вкрай важко, хто б з двох суперниць там не виграв.
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Еліна,покажи класс,виходить наша красуня!!
Леся молодец. Кто знает она защищает очки?
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