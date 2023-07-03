Цуренко вышла во 2-й раунд Уимблдона-2023, обыграв американку в трех сетах

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 60) успешно стартовала на Уимблдоне-2023.

В 1/64 финала соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу США Клэр Лю (WTA 93) за 2 часа и 30 минут.

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:3, 3:6, 6:3

Это была вторая встреча теннисисток. Леся выиграла оба поединка.

В следующем раунде травяного мейджора Цуренко сразится против Циньвень Чжэн (WTA 25) или Катерины Синяковой (WTA 32).