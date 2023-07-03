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  4. Цуренко вышла во 2-й раунд Уимблдона-2023, обыграв американку в трех сетах
Уимблдон
03 июля 2023, 19:13 | Обновлено 03 июля 2023, 19:16
2211
9

Цуренко вышла во 2-й раунд Уимблдона-2023, обыграв американку в трех сетах

Леся выиграла у Клэр Лю

03 июля 2023, 19:13 | Обновлено 03 июля 2023, 19:16
2211
9
Цуренко вышла во 2-й раунд Уимблдона-2023, обыграв американку в трех сетах
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 60) успешно стартовала на Уимблдоне-2023.

В 1/64 финала соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу США Клэр Лю (WTA 93) за 2 часа и 30 минут.

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:3, 3:6, 6:3

Это была вторая встреча теннисисток. Леся выиграла оба поединка.

В следующем раунде травяного мейджора Цуренко сразится против Циньвень Чжэн (WTA 25) или Катерины Синяковой (WTA 32).

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Клэр Лю Леся Цуренко Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Александр Ад
молодець.хоч і дуже заважав вітер, виграла !
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+7
adidas777
З перемогою, але.... Дуже дуже нервово! Нереальна кількість дитячих помилок у Лесі...
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+5
Vitason
Багато сил потрачено,хотілось би в двох сетах, дивлячись,що далі буде ще важче
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+5
Andrey_1992
Умнічка, Леся, вірив до останнього!!!
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+5
Stanislav Matusevych
Леся якісно зіграла кінцівку першого сету та добре почала другий. Мала всі шанси зробити швидкий брейк, повести 2:0 і закінчити все до дощу. Лю вже й сама десь не вірила у перемогу. Але все чомусь розвалилося, і довелося грати виснажливий матч. Добре, що вдалося перемогти, та зрозуміло, що до кінця відновитися від чергового пошкодження не вдалося, і у наступному раунді буде вкрай важко, хто б з двох суперниць там не виграв.
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+4
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Vitason
Еліна,покажи класс,виходить наша красуня!!
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+2
naverland
Леся молодец. Кто знает она защищает очки?
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+1
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