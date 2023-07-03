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Молодежные турниры
03 июля 2023, 11:00 | Обновлено 03 июля 2023, 11:16
4818
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»

Специалист – о сенсационном выходе команды Руслана Ротаня в полуфинал Евро-2023

03 июля 2023, 11:00 | Обновлено 03 июля 2023, 11:16
4818
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинале молодежного чемпионата Европы сборная Украины в Румынии победила французов – 3:1.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, возглавляющий львовские «Карпаты», в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями от этого исторического, без преувеличения, поединка.

– Прежде всего, хочется поздравить тренерский штаб, игроков, болельщиков, ведь была завоевана путевка не только в полуфинал, но и на Олимпийские игры, где украинские футболисты еще никогда не выступали.

Кстати, вчера я даже разрешил своим подопечным из «Карпат», которые находятся на сборе в Ужгороде, нарушить режим и пересмотреть телетрансляцию отчетного матча. Эмоции в этот поздний вечер бурлили еще те, убежден, что и наша сборная, чувствуя ту невероятную поддержку на Родине, пыталась прыгнуть выше головы.

– В интервью Sport.ua перед вчерашним поединком вы подробно остановились на тех факторах, которые должны помочь нашим ребятам одержать верх над французами, которых большинство экспертов считали фаворитами. Создалось впечатление, что подопечные Руслана Ротаня прислушались к вашим советам.
– Ребятам нужно отдать должное, второй тайм они вообще провели отлично. Да, до перерыва было много нелогичного и главное, что украинцы максимум выжали из того, что создали. Справедливости ради следует сказать, что и Фортуна где-то была на нашей стороне.

После перерыва наши ребята четко выполняли тренерские наставления, были максимально сконцентрированы у своих владений и благодаря надежной подстраховке не позволяли визави оказываться в удобных позициях. Неудивительно, что у нашего вратаря Анатолия Трубина фактически не было возможности продемонстрировать свое мастерство. Пошли на пользу и замены. Полагаю, что украинцы наиграли на третий гол, забитый после многоходовой комбинации.

– Как оцените дебют на Евро Михаила Мудрика?
– Чувствовалось, что он много пропустил, еще не хватало резкости и соперники часто успевали «накрывать» его. Но Мудрик свое дело сделал: «заработал» пенальти и дал результативный пас Георгию Судакову, совершившему фантастический рывок из глубины поля. Все же, мне кажется, Украина превзошла французов благодаря командным усилиям.

– На очереди – полуфинал с испанцами, которые в групповом раунде едва спаслись от поражения в матче с Украиной.
– В том поединке у обеих сборных были задействованы преимущественно резервисты и убежден, что 5 июля будет совсем другой футбол. Очень многое будет зависеть от настроя, хотя после победы над французами, которых считали главными претендентами на чемпионское звание, теперь пусть уже Испания боится Украину.

– А то, что у испанцев будет больше времени на восстановление, может сыграть какую-нибудь роль?
– Не думаю, наши ребята находятся в отличных физических кондициях, а победа над французами должна придать им вдохновения.

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Мирон Маркевич инсайд Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-21 Михаил Мудрик Евро-2023 U-21
Источник Sport.ua
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