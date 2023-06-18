ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты

В среду, 21 июня, стартует чемпионат Европы 2023 по футболу среди команд до 21 года. Молодежное Евро пройдет на 8 стадионах в 5 городах Румынии и Грузии и завершится 8 июля 2023 года.

В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд, среди них – команда Украины. На молодежном Евро-2023 имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 2000 года.

Групповой этап

Команды были распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители квартетов, а также команды, занявшие вторые места. Четыре лучшие сборные молодежного Евро получат путевки на Олимпийские игры 2024.

Группа А

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Грузия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Португалия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Бельгия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Нидерланды 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

21.06 - 20:00 - Грузия – Португалия

21.06 - 20:00 - Бельгия – Нидерланды

24.06 - 20:00 - Грузия – Бельгия

24.06 - 20:00 - Португалия – Нидерланды

27.06 - 20:00 - Нидерланды – Грузия

27.06 - 20:00 - Португалия – Бельгия

Группа B

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Румыния 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Испания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Украина 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Хорватия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

21.06 - 19:00 - Украина – Хорватия

21.06 - 21:45 - Румыния – Испания

24.06 - 19:00 - Румыния – Украина

24.06 - 21:45 - Испания – Хорватия

27.06 - 21:45 - Хорватия – Румыния

27.06 - 21:45 - Испания – Украина

Группа C

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Чехия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Англия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Германия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Израиль 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

22.06 - 20:00 - Чехия – Англия

22.06 - 20:00 - Германия – Израиль

25.06 - 20:00 - Чехия – Германия

25.06 - 20:00 - Англия – Израиль

28.06 - 20:00 - Англия – Германия

28.06 - 20:00 - Израиль – Чехия

Группа D

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Норвегия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Швейцария 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Франция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Италия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

22.06 - 19:00 - Норвегия – Швейцария

22.06 - 21:45 - Франция – Италия

25.06 - 19:00 - Швейцария – Италия

25.06 - 21:45 - Норвегия – Франция

28.06 - 21:45 - Италия – Норвегия

28.06 - 21:45 - Швейцария – Франция