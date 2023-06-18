ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года
В среду, 21 июня, стартует чемпионат Европы 2023 по футболу среди команд до 21 года. Молодежное Евро пройдет на 8 стадионах в 5 городах Румынии и Грузии и завершится 8 июля 2023 года.
В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд, среди них – команда Украины. На молодежном Евро-2023 имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 2000 года.
Групповой этап
Команды были распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители квартетов, а также команды, занявшие вторые места. Четыре лучшие сборные молодежного Евро получат путевки на Олимпийские игры 2024.
Группа А
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
21.06 - 20:00 - Грузия – Португалия
21.06 - 20:00 - Бельгия – Нидерланды
24.06 - 20:00 - Грузия – Бельгия
24.06 - 20:00 - Португалия – Нидерланды
27.06 - 20:00 - Нидерланды – Грузия
27.06 - 20:00 - Португалия – Бельгия
Группа B
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
21.06 - 19:00 - Украина – Хорватия
21.06 - 21:45 - Румыния – Испания
24.06 - 19:00 - Румыния – Украина
24.06 - 21:45 - Испания – Хорватия
27.06 - 21:45 - Хорватия – Румыния
27.06 - 21:45 - Испания – Украина
Группа C
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
22.06 - 20:00 - Чехия – Англия
22.06 - 20:00 - Германия – Израиль
25.06 - 20:00 - Чехия – Германия
25.06 - 20:00 - Англия – Израиль
28.06 - 20:00 - Англия – Германия
28.06 - 20:00 - Израиль – Чехия
Группа D
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
22.06 - 19:00 - Норвегия – Швейцария
22.06 - 21:45 - Франция – Италия
25.06 - 19:00 - Швейцария – Италия
25.06 - 21:45 - Норвегия – Франция
28.06 - 21:45 - Италия – Норвегия
28.06 - 21:45 - Швейцария – Франция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта опубликовала селфи с Лесей и Элиной в своем Instagram
Бывший украинский футболист и тренер – про арест Павелко