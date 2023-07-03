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  4. Шахтеру интересен ивуариец Парфе Гиагон, играющий в Израиле
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 22:56 |
363
0

Шахтеру интересен ивуариец Парфе Гиагон, играющий в Израиле

Официального предложения по хавбеку «горняки» пока не сделали

03 июля 2023, 22:56 |
363
0
Шахтеру интересен ивуариец Парфе Гиагон, играющий в Израиле
sport5.co.il. Парфе Гиагон

Чемпион Украины «Шахтер» проявляет интерес к 22-летнему атакующему полузащитнику «Маккаби» из Тель-Авива Парфе Гиагону, который также может сыграть на левом фланге.

На текущий момент «горняки» еще не делали официального предложения, однако израильский клуб будет готов рассмотреть вопрос продажи ивуарийца не менее чем за 3 миллиона евро.

«Маккаби» уже начал поиски иностранных игроков, способных потенциально заменить Гиагона в случае, если тот все-таки будет продан нынешним летом.

Гиагон выступает за «Маккаби» с лета 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провел 32 матча в чемпионате Израиля, отличившись 4 голами и 2 ассистами.

Отметим, что сегодня главным тренером «Шахтера» был назначен нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который с 2016 по 2021 годы работал в «Маккаби» главой академии, а позднее – главным тренером первой команды.

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Парфе Гиагон Маккаби Тель-Авив Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Sport5
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