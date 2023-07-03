Джек Лесли: как матч с Украиной помог Англии исправить историческую ошибку

В современном футболе на почве расизма то и дело возникают громкие скандалы. Наибольшей огласки они достигают в том случае, когда оскорбленным оказывается кто-то из звездных футболистов, хотя несмотря на осуждение и наказание по отношению к провинившейся стороне, в дальнейшем подобные проблемы все равно случаются.

Впрочем, в прошлом в футболе ситуация с расизмом была еще более сложной и проблемной. В частности, около ста лет назад на родине игры № 1 – Англии – был футболист, которого исключили из рядов национальной сборной только потому, что руководство тамошней ассоциации узнало, что этот игрок темнокожий.

Это история Джека Лесли – флангового нападающего, или как сейчас говорят вингера, который мог бы стать первым темнокожим футболистом в истории национальной сборной Англии, но утратил такую возможность только лишь из-за откровенных проявлений расизма.

Джек Лесли появился на свет 17 августа 1901 года в семье выходца из Ямайки Джона Лесли и англичанки Энни Лесли. Отец будущего футболиста работал мастером в котельной, а мать была швеей. До 20 лет Лесли играл за Баркинг Таун – команду из одноименного города, являвшегося родным для Джека. Действуя на позиции центрального нападающего или чаще – на левом фланге атаки, Лесли проявлял феноменальную результативность, отличившись за несколько лет карьеры в Баркинг Таун более чем 250 забитыми мячами в различных турнирах.

В какой-то момент Лесли угодил на глаза представителям Плимута, и этому клубу удалось не только переманить к себе молодого таланта, но и стать для того футбольным пристанищем на следующие четырнадцать лет – аж до момента завершения профессиональной карьеры. Всего за Плимут Лесли провел 401 матч, в которых записал на счет 136 голов. До нынешнего момента Джек входит в топ-10 игроков «пилигримов» как по количеству сыгранных поединков (9-е место), так и по числу забитых мячей (4-е место).

Всего четыре года потребовалось Джеку Лесли, чтобы обратить на себя внимание тренеров национальной сборной. В октябре 1925 года англичане как раз планировали провести товарищеский поединок против Ирландии, и Лесли угодил в резервный список футболистов, которые могли бы появиться в составе, в случае выпадения из его рядов кого-то из основных исполнителей.

Однако всего-то через два дня после появления новости о включении Лесли в резервный список сборной Англии на матч против ирландцев, фамилия темнокожего нападающего Плимута загадочным образом из него исчезла. Тогдашний наставник «пилигримов» Боб Джек, который первым и сообщил Лесли радостную новость о возможном попадании в национальную сборную, никак не смог объяснить своему подопечному, что случилось и в чем заключается мотивация произошедшего.

Слухи ходили разные, но несколько позже общественность все-таки узнала, что тогда произошло в ситуации с Лесли. Сам Джек в интервью журналисту Брайану Вулноу заявил, что его исключение из резервного списка национальной команды вызвано лишь одним фактором – цветом кожи футболиста Плимута: «Должно быть, они там [в ассоциации] забыли, что я – цветной мальчик».

Значительно позже, уже в 1978 году, Лесли еще раз пообщался с прессой, вспомнив ту неприятную для него ситуацию: «Они действительно обнаружили, что я темнокожий, и я думаю, что для них это означало практически то же самое, словно я какой-то иностранец. Не знаю, почему это стало для кого-то там наверху открытием. Должно быть, они просто забыли, что я темнокожий», - заявил Джек в интервью популярному изданию Daily Mail.

Неприятная ситуация вокруг национальной сборной никак не повлияла на усердие Лесли в плане успешности его выступлений за Плимут. Вплоть до 1929 года Джек продолжал забивать около дюжины голов за сезон, что помогло «пилигримам» даже выиграть соревновательный процесс в Третьем дивизионе, и повыситься в классе до Второго дивизиона (был реорганизован в 1992-м и окончательно упразднен в 2004 году; в настоящий момент его фактический аналог, исходя из реалий описываемых в тексте времен – это Чемпионшип, который является вторым по силе дивизионом профессионального английского футбола после Премьер-лиги).

Увы, но закоренелость системы английского футбола тех лет так и не позволила Джеку Лесли сыграть хотя бы один поединок за национальную сборную Англии. Несмотря на то, что форвард Плимута был очень достойным игроком в свое время, оказаться в когорте избранных ему помешал откровенный расизм.

В итоге первым темнокожим футболистом, который появился на поле за сборную Англии считается Джон Чарльз. Что правда, этот фланговый защитник в 1963 году сыграл лишь за команду U-18, а вот первым темнокожим профессиональным игроком в истории национальной команды страны является защитник Вив Андерсон, который в 1978-м сыграл в официальном поединке за «трех львов», и впоследствии провел за эту команду еще 29 матчей.

Джек Лесли завершил карьеру игрока в 1935 году, и впоследствии работал в Вест Хэме. В стан «молотобойцев» экс-игрока Плимута позвал главный тренер этой команды в 1961-1974 годах Рон Гринвуд, однако лондонский клуб смог предложить Лесли весьма сомнительную, с точки зрения предыдущих заслуг Джека перед английским футболом, должность чистильщика бутс (так называемого бутбоя – «boot boy»).

25 ноября 1988 года Джек Лесли скончался, так и не дождавшись воцарения справедливости по отношению к его прежней работе и заслугам…

Лишь с конца 2019 года в Англии начались процессы, которые фактически признали несправедливость ущемления Джека Лесли и проявления расизма в его отношении. Сперва на стадионе Плимута в честь Лесли был назван зал ожиданий, затем – одна из площадей в городе, а впоследствии случилось еще несколько знаменательных событий: открытие мемориальной доски на доме, где когда-то жил футболист, и переименование одной из улиц в честь Джека.

7 октября 2022 года возле стадиона Хоум Парк, являющегося домашней ареной Плимута, была открыта бронзовая статуя Джека Лесли. Памятник высотой в 3,7 метра был создан Энди Эдвардсом, и стал логическим завершением краудфандинга, в рамках которого болельщики собрали более сотни тысяч фунтов, чтобы достойным образом увековечить память одной из легенд Плимута возле родного стадиона этой команды.

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В тот же день Футбольная ассоциация посмертно наградила Лесли почетной кепкой сборной Англии. Председатель ФА Дебби Хьюитт заявила в своем обращении следующее: «Футбольная ассоциация награждает Джека Лесли посмертной почетной кепкой, чтобы признать его уникальный вклад и стечение обстоятельств, а также с целью исправить историческую ошибку».

В феврале 2023 года Джек Лесли был занесен в Зал славы английского футбола. Для этого его потомков пригласили на Уэмбли, где и состоялась соответствующая церемония. Вручение же почетной кепки состоялось накануне матча национальной сборной Англии против Украины, который прошел 26 марта 2023 года в рамках отбора на Евро-2024. Именно этот момент можно считать окончательным «исправлением исторической ошибки», как это охарактеризовала госпожа Хьюитт, допущенной английскими функционерами в отношении Лесли…

Getty Images/Global Images Ukraine. Почетную кепку сборной Англии внучкам Джека Лесли вручили председатель ФА Дебби Хьюитт (крайняя справа) и бывший игрок «трех львов», а также официально первый темнокожий футболист в составе национальной английской команды Вив Андерсон

Увы, и после истории с Джеком Лесли в европейском футболе продолжают случаться расистские скандалы. Наиболее резонансным из них стал случай вокруг бразильского форварда мадридского Реала Винисиуса Жуниора, который в мае в поединке Ла Лиги против Валенсии (0:1) стал объектом нападок со стороны фанатов «летучих мышей». Тогда Винисиус Жуниор не удержался и был наказан арбитром красной карточкой, но впоследствии удаление бразильца было аннулировано, а ФИФА пригласила форварда Реала возглавить едва-едва созданный комитет по борьбе с расизмом, который будет призван предлагать более жесткие санкции, направленные на искоренение подобных пороков общественности.

Как видим, несмотря на то, что сейчас темнокожие футболисты играют важную роль при формировании составов топ-сборных Европы, в том числе и английской, а также на ряд шагов, исправляющих ошибки прошлых поколений, расизм вовсе не является перевернутой страницей для континентального футбола, и кто знает, когда с этим «недугом» удастся расправиться окончательно…

Текст: meta.ua/sport