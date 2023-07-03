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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 15:57 | Обновлено 03 июля 2023, 17:02
767
0

Довбик может успеть восстановиться к матчу с Панатинаикосом

Форвард «Днепра-1» пока что восстанавливается

03 июля 2023, 15:57 | Обновлено 03 июля 2023, 17:02
767
0
Довбик может успеть восстановиться к матчу с Панатинаикосом
СК Днепр-1. Артем Довбик

Игрок национальной сборной Украины Артем Довбик не принимал участия в двух первых контрольных поединках «Днепра-1» на закарпатском этапе подготовки – с «Севлюшем» (5:0) и «Хустом» (4:1).

Как стало известно Sport.ua, Артем находится в тренировочном лагере днепрян, но восстанавливается после травмы, сосредоточившись на беговой работе.

Есть надежда, что уже в ближайшее время Довбик начнет заниматься в общей группе. По возвращении в ряды команды он сможет помочь партнерам в поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Панатинаикосом» (Греция), который состоится 25 июля в словацком городе Кошице.

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Артем Довбик Днепр-1 травма инсайд
Источник Sport.ua
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