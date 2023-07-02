Снова без Довбика. Днепр-1 уверенно обыграл Хуст в Ужгороде
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу днепровской команды
В воскресенье, 2 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Хуст». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу днепровской команды.
В составе «Днепра-1» не было лучшего бомбардира УПЛ 2022/23 Артема Довбика. В первом летнем спарринге команды он также не брал участие.
Голами за номинальных гостей отметились Когут, Горбунов, Кивинда и Жданов. У «Хуста» единственный мяч забил Луцив.
Товарищеский матч. 2 июля
Ужгород. Стадион «Авангард»
Днепр-1 – Хуст – 4:1
Голы: Когут, 23, Горбунов, 35, Кивинда, 82, Жданов, 87 – В. Луцив, 75
«Днепр-1»: Мысак (Валеф, 46), Горбунов (Каплиенко, 46), Федоров, 3, Адамюк, 42, Пасич, Бабенко (Хан, 64), Когут (Гаджиев, 58), Пурита (Рубчинский, 46), Танчик, Бланко (Жданов, 64), Гуцуляк (Кивинда, 64).
«Хуст»: Левченко (Бучок, 46), Павлыч (Фенинец, 65), Петрук (Фляшко, 46), Иванов, Тихненко (Борисенко, 46), Шевчук, 27, Гуменяк (Филипп, 46), Гончар (Колчин, 46), В. Луцив (Максимец, 76), П. Луцив, Вагин (Лысянчук, 46).
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