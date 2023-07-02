В воскресенье, 2 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Хуст». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу днепровской команды.

Голами за номинальных гостей отметились Когут, Горбунов, Кивинда и Жданов. У «Хуста» единственный мяч забил Луцив.

Товарищеский матч. 2 июля

Ужгород. Стадион «Авангард»

Днепр-1 – Хуст – 4:1

Голы: Когут, 23, Горбунов, 35, Кивинда, 82, Жданов, 87 – В. Луцив, 75