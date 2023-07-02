Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига02 июля 2023, 21:11 |
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Днепр-1 – Хуст – 4:1. Супергол Горбунова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
02 июля 2023, 21:11 |
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В воскресенье, 2 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Хуст». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу днепровской команды.
Голами за номинальных гостей отметились Когут, Горбунов, Кивинда и Жданов. У «Хуста» единственный мяч забил Луцив.
Товарищеский матч. 2 июля
Ужгород. Стадион «Авангард»
Днепр-1 – Хуст – 4:1
Голы: Когут, 23, Горбунов, 35, Кивинда, 82, Жданов, 87 – В. Луцив, 75
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Видеообзор матча:
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