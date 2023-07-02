Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Хуст – 4:1. Супергол Горбунова. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Днепр-1
02.07.2023 17:00 – FT 4 : 1
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 21:11 |
885
0

Днепр-1 – Хуст – 4:1. Супергол Горбунова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

02 июля 2023, 21:11 |
885
0
Днепр-1 – Хуст – 4:1. Супергол Горбунова. Видео голов и обзор матча
ФК Днепр-1

В воскресенье, 2 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Хуст». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу днепровской команды.

Голами за номинальных гостей отметились Когут, Горбунов, Кивинда и Жданов. У «Хуста» единственный мяч забил Луцив.

Товарищеский матч. 2 июля

Ужгород. Стадион «Авангард»

Днепр-1 – Хуст – 4:1

Голы: Когут, 23, Горбунов, 35, Кивинда, 82, Жданов, 87 – В. Луцив, 75

Видеообзор матча:

По теме:
Украина сравняла счет! Судаков реализовал пенальти, заработанный Мудриком
Провал в защите. Шерки открыл счет для Франции U-21 на 19-й минуте
Франция U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Игорь Когут Сергей Горбунов Даниэль Кивинда Денис Жданов товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Артем Довбик Днепр-1 контрольные матчи УПЛ Хуст видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Другие виды | 01 июля 2023, 23:59 5
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023

Александр Хижняк завоевал золото, а женская пляжная сборная – серебро

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»
Футбол | 02 июля 2023, 10:41 6
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»

Наставник «Карпат» – о трансферной кампании

Ферстаппен выиграл гонку в Австрии, Леклер и Перес – в топ-3
Авто/мото | 02.07.2023, 17:30
Ферстаппен выиграл гонку в Австрии, Леклер и Перес – в топ-3
Ферстаппен выиграл гонку в Австрии, Леклер и Перес – в топ-3
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
Футбол | 02.07.2023, 20:38
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Футбол | 01.07.2023, 22:46
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
01.07.2023, 20:16 13
Теннис
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
01.07.2023, 21:07 13
Футбол
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
30.06.2023, 17:25 3
Бокс
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
01.07.2023, 09:44 22
Футбол
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
30.06.2023, 18:10 9
Футбол
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
01.07.2023, 21:03 11
Бокс
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
02.07.2023, 14:10 10
Футбол
Медальная таблица ЕИ-2023. Второй день подряд Украина осталась без наград
Медальная таблица ЕИ-2023. Второй день подряд Украина осталась без наград
30.06.2023, 23:59
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем