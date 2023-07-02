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Товарищеские матчи
Днепр-1
02.07.2023 17:00 – 55 2 : 0
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 17:00 | Обновлено 02 июля 2023, 17:50
626
0

Днепр-1 – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

02 июля 2023, 17:00 | Обновлено 02 июля 2023, 17:50
626
0
Днепр-1 – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1» проводит очередной контрольный матч на летних сборах в Закарпатье.

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Соперником является клуб Первой лиги «Хуст». Начало матча – 2 июля в 17:00 по Киеву.

Днепр-1 – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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