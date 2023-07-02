Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига02 июля 2023, 17:00 | Обновлено 02 июля 2023, 17:50
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Днепр-1 – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
02 июля 2023, 17:00 | Обновлено 02 июля 2023, 17:50
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Клуб «Днепр-1» проводит очередной контрольный матч на летних сборах в Закарпатье.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб Первой лиги «Хуст». Начало матча – 2 июля в 17:00 по Киеву.
Днепр-1 – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
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