Без Довбика, но с легионерами. Днепр-1 выиграл первый контрольный матч

«Днепр-1» провел первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Александра Кучера обыграла «Севлюш» со счетом 5:0 благодаря голам Когута, Бабенко, Пуриты, Бланко и Гуцуляка.

В составе команды не было форварда Артема Довбика, однако легионеры Пурита и Бланко вышли на поле.

СК «Днепр-1» – «Севлюш» (Виноградов) 5:0

Голы: Когут (33, пас Бабенко), Бабенко (61), Пурита (73, пас Танчик), Бланко (80, пас Пурита), Гуцуляк, 86 (пас Сарапий).

СК «Днепр-1»: 12. Кинарейкин (Мысак, 46, Крапивцов, 61), 26. Каплиенко (8.Горбунов, 46), 5. Сарапий (кап), 3. Адамюк, 42. Пасич (44.Пурита), 18. Бабенко, 25. Когут (31. Хан, 83), 31. Хан (34.Танчик, 46), 11. Гаджиев (23.Бланко, 46), 24. Жданов (9.Гуцуляк, 46), 10. Кивинда (11.Гаджиев, 62).