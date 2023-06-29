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Днепр-1
28.06.2023 17:00 – FT 5 : 0
Севлюш
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Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 03:36 | Обновлено 29 июня 2023, 03:42
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0

Днепр-1 – Севлюш – 5:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча

29 июня 2023, 03:36 | Обновлено 29 июня 2023, 03:42
128
0
Днепр-1 – Севлюш – 5:0. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В среду, 28 июня, «Днепр-1» провел первый летний спарринг, в котором померился силами с любительской командой из Закарпатья – «Севлюш».

Голы Когута, Бабенко, Пуриты, Бланко и Гуцуляка принесли подопечным Александра Кучера победу со счетом 5:0.

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Источник Sport.ua
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