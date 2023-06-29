Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига29 июня 2023, 03:36 | Обновлено 29 июня 2023, 03:42
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Днепр-1 – Севлюш – 5:0. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча
29 июня 2023, 03:36 | Обновлено 29 июня 2023, 03:42
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В среду, 28 июня, «Днепр-1» провел первый летний спарринг, в котором померился силами с любительской командой из Закарпатья – «Севлюш».
Голы Когута, Бабенко, Пуриты, Бланко и Гуцуляка принесли подопечным Александра Кучера победу со счетом 5:0.
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