В среду, 28 июня, «Днепр-1» провел первый летний спарринг, в котором померился силами с любительской командой из Закарпатья – «Севлюш».

Голы Когута, Бабенко, Пуриты, Бланко и Гуцуляка принесли подопечным Александра Кучера победу со счетом 5:0.