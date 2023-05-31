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Другие новости
31 мая 2023, 07:30 | Обновлено 31 мая 2023, 07:41
359
0

Шахтеру вручили трофей, Цуренко обыграла сеяную, Маркевич идет в Карпаты

Главные новости за 30 мая на Sport.ua

31 мая 2023, 07:30 | Обновлено 31 мая 2023, 07:41
359
0
Шахтеру вручили трофей, Цуренко обыграла сеяную, Маркевич идет в Карпаты
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 мая.

1. ВИДЕО. Шахтер получил трофей. Как награждали горняков за победу в УПЛ
30 мая в Киеве в Доме футбола состоялось награждение золотыми медалями

2A. Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Леся в двух сетах справилась с Барборой Крейчиковой

2B. Калинина проиграла француженке в первом круге Ролан Гаррос
Ангелина очень быстро завершила выступления на грунтовом мейджоре

3. Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
72-летний специалист готов приступить к работе

4. Челси объявил о проведении благотворительного матча в поддержку Украины
Андрей Шевченко и Александр Зинченко – капитаны синей и желтой команд

5. Шахтер получит усиление из Испании: Реал вернет Винисиуса Тобиаса
Бразилец не будет выкуплен «королевским клубом»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Фехервар объявил об уходе экс-хавбека сборной Украины Макаренко
Контракт полузащитника продлен не будет

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский АЕК объявил о завершении сотрудничества с Громовым
Украинский легионер покинет команду из Ларнаки

7. Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Бразильский хавбек Тете требует 4 миллиона долларов

8. Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Дугласа Косту обвиняют в неуплате алиментов

9. От острого угла грузина к слогану Слава Украине!: интересные факты ЧМ
12 памятных событий чемпионата мира по хоккею

10A. Драка в чемпионской игре Шахтера, Заря вровень с Днепром-1, Металлист – аут
Самые интересные события 29-го тура УПЛ – в традиционном обзоре

10B. Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Лондонцы впервые за несколько десятилетий финишировали в нижней десятке АПЛ

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главные новости
Источник Sport.ua
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