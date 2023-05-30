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30 мая 2023, 19:51 |
1221
3

ОФИЦИАЛЬНО. Фехервар объявил об уходе экс-хавбека сборной Украины Макаренко

Контракт полузащитника продлен не будет

30 мая 2023, 19:51 |
1221
3
ОФИЦИАЛЬНО. Фехервар объявил об уходе экс-хавбека сборной Украины Макаренко
molfehervarfc.hu

Венгерский «МОЛ Фехервар» объявил о расставании в конце сезона с четырьмя футболистами первой команды, среди которых оказался и украинский опорный полузащитник Евгений Макаренко.

Отмечается, что контракт 32-летнего Макаренко истек, а предлагать новую сделку футболисту клуб не стал.

Макаренко выступал за «МОЛ Фехервар» с лета 2021 года. Тогда он перешел из «Андерлехта» за 200 тысяч евро.

Всего на счету украинца 56 матчей, 2 гола и 7 ассистов за «МОЛ Фехервар».

Ранее Макаренко привлекался к матчам национальной сборной Украины и провел за «сине-желтых» 15 поединков.

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Источник МОЛ Фехервар
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Петряк и К ухондохали  МОЛ.)
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Zanregent
В УПЛ?
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