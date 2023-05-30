ОФИЦИАЛЬНО. Фехервар объявил об уходе экс-хавбека сборной Украины Макаренко
Контракт полузащитника продлен не будет
Венгерский «МОЛ Фехервар» объявил о расставании в конце сезона с четырьмя футболистами первой команды, среди которых оказался и украинский опорный полузащитник Евгений Макаренко.
Отмечается, что контракт 32-летнего Макаренко истек, а предлагать новую сделку футболисту клуб не стал.
Макаренко выступал за «МОЛ Фехервар» с лета 2021 года. Тогда он перешел из «Андерлехта» за 200 тысяч евро.
Всего на счету украинца 56 матчей, 2 гола и 7 ассистов за «МОЛ Фехервар».
Ранее Макаренко привлекался к матчам национальной сборной Украины и провел за «сине-желтых» 15 поединков.
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